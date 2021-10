Králem zůstává Fury! Šílený zápas s Wilderem ukončil v jedenáctém kole

Všechna čest. Bojovnost a srdce se Deontayi Wilderovi rozhodně nedá upřít. Po boxerské stránce však na Tysona Furyho opět neměl. 206 centimetrů vytáhlý obr v ringu opět tančil, těžil ze skvělé práce přední ruky a obrovského fyzického fondu.

Přestože se Američan stále pokoušel hrozit, i když od šestého kola vypadal, že je úplně vyčerpaný, na britského šampiona to nestačilo. V jedenácté tříminutovce už Wilder sotva stál a po dalším z mnoha čistě trefených háků se potřetí sesunul k zemi. Rozhodčí už ani nepočítal a duel odmával hned, když vyzyvatelovo bezvládné tělo dopadlo na podlahu ringu.

Fury se stal nejen neodmyslitelným vítězem po sportovní stránce, více bodů si připíše určitě i za chování po zápase. Kolotoč výmluv, které následovaly po první Wilderově porážce, se možná opět roztočí. „Jsem sportovec. Šel jsem za ním, projevit mu lásku a respekt, ale neopětoval to. To už je jeho problém,“ prozradil Fury v interview uprostřed ringu. „Budu se za něj modlit, aby Bůh obměkčil jeho srdce.“

To ale Britovi radost nepokazilo. Zatímco Wilder už byl na cestě do šaten a následně do nemocnice, protože kumulace úderů mu opět nepěkně upravila obličej a spustila krvácení z ucha, Fury slavil. A jak jinak, než s písničkou. Skladbu American Pie od Dona McLean, kterou zpíval při posledním vítězství, vyměnil za Walking in Memphis od Marca Cohna. Protože se však galavečer konal v Las Vegas, upravil si text na Walking in Vegas.

Wilder vstoupil do bitvy aktivněji. V prvním kole se prezentoval zejména ranami na tělo, které dokázal dobře dostávat pod sokovy ruce. Byl si vědom toho, že největší šanci má v prvních kolech, kdy je ještě čerstvý a plný síly. Zásadní údery ale začaly padat na jeho hlavu. Fury se ve třetím kole dostal do tlaku a po kombinaci zakončené zadním hákem poslal soupeře do počítání.

Jako by tím ale probudil šelmu. Hned po pauze přišlo Wilderovo nejsilnější kolo zápasu. Bronze Bomber se nechal zatlačit na provazy, kde do jednoho z výpadů skvěle zakontroval. Přední rukou otevřel Furyho kryt a zadní posadil přesně na spánek. Britský obr zavrávoral a po chvíli se sesunul na zem. Američan cítil krev, snažil se dotlačit střet do vítězného konce a málem se mu to povedlo. Poslal totiž Brita k zemi ještě jednou, a to už se Furymu vstávalo podstatně hůř. Do desetisekundového limitu to však stihl, a pak jej vysvobodil okamžitý gong.

V pátém kole se ještě ozývaly dozvuky z toho minulého a Wilder byl ve výměnách přesnější. Se zvonem do šesté tříminutovky už však jasně dominoval Fury. Protivníka naháněl po ringu, tvrdě trefoval a hlídal si všechny jeho výpady. Američan nepřestal ani na chvíli věřit, i když už se zdálo, že téměř nemůže stát na nohou, vždy se vzchopil a vyslal několik razantních úderů, téměř pokaždé ale promáchl, nebo trefil rodáka z Manchesteru jen do krytu.

„Tohle byl jeden z nejneuvěřitelnějších výkonů, jaké jsem kdy viděl,“ napsal na Twitter boxerský reportér Mike Coppinger „Deontay Wilder byl demolován po celém ringu a nikdy nepřestal bojovat.“

V desátém kole šel rodák z Alabamy opět k zemi, v jedenáctém pak dopadl na zem znovu, tentokrát už úplně bezvládně. Fury tak upravil svou bilanci na 31-0 s jednou remízou, Wilder si připsal k 42 výhrám druhou porážku. „Nikdy mě nepodceňujte, když je něco v sázce, vždy se předvedu!“ vzkázal vítěz v rozhovoru a stejný citát umístil také na svůj Twitter. V následujících měsících jej čeká povinná obhajoba proti dalšímu Američanovi Dillianu Whytovi.