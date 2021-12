Végh po výhře: V MMA mě zajímá jen Vémola. Co Rytmus vzkázal synovi?

Unikátní boxerský galavečer Fight Night Challenge je minulostí. Jak si akci, na které boxovali profesionální zápasníci i rappeři užily její hlavní hvězdy? „Po dvou letech jsem měl pocit, že mám zápas. Byla to pro mě motivace, nová výzva,“ pochvaloval si Attila Végh, který porazil v souboji MMA zápasníků Patrika Kincla. „Jsem spokojený, byl to pěkný večer,“ doplnil rapper Rytmus, který padl s fighterem Gáborem Borárosem. Na konci rozhovoru pro iSport TV poslal i dojemný vzkaz synovi.

Pro Attilu Végha bylo klání s Patrikem Kinclem návratem po dlouhé době. Naposledy se představil v kleci v listopadu 2019, když porazil v MMA Zápase století Karlose Vémolu . „Po dvou letech jsem měl pocit, že mám zápas,“ těšilo slovenskou legendu.

Ocenil i soupeře, který vzal zápas narychlo místo Emmanuela Newtona, který byl pozitivně testován na COVID-19. „Patrik byl velmi dobře připravený a moc mi nesedl jako soupeř, tlačil na mě. Měl mě nastudovaného, šlo o těžkou práci. Zaskočil mě pohybem, pořád do mě tlačil, věděl, že mám delší ruce,“ řekl Végh poté, co Kincla udolal na body.

„Shodil jsem nějakých 15 kilo, byla to pro mě motivace, nová výzva,“ dodal slovenský bojovník. „Vážím si Oktagonu, že uvolnili takového fightera, jako je Patrik Kincl, a jeho, že na poslední chvíli zápas vzal.“

Co Attilu Végha čeká dál? Ve vzduchu pořád visí odveta s Karlosem Vémolou. Slovenská legenda je jí otevřena. „Když budu mít MMA zápas, je v mojí hlavě jen odveta s Karlosem, nic jiného mě nezajímá. Ale možná se ještě střetneme v boxu, kdo ví. Ať se dá hlavně do kupy zdravotně,“ vzkázal Végh svému rivalovi, který byl moderátorem večera. „Musím ho pochválit, špičkový výkon. Bylo mi ctí, že právě on mě vyhlásil do ringu,“ prohlásil.

Poprvé od zápasu s českým rapperem Marpem se v ringu objevila i ikona slovenského hip hopu Rytmus . Brzy 45letý hudebník prohrál na body, za výkon proti profesionálnímu MMA bojovníkovi Gáboru Borárosovi se ale nemusel vůbec stydět.

„Granáty, které jsem dostával, mě ještě hecovaly. Věděl jsem, že je ustojím, byl jsem na to vycvičený. Užil jsem si to. Gábor je vyzápasenější než Marpo. Jsem spokojený, byl to pěkný večer,“ pochvaloval si Rytmus.

„Život je jízda, lov a progres, to jsem chtěl dokázat. Dělám to pro fanoušky, které chci namotivovat, a pro svou rodinu, aby na mě byla hrdá,“ řekl o motivaci, která ho hnala zpět mezi provazy.

A přidal i vzkaz dvouletému synkovi Sanelovi. „Dělej to, co cítíš, a snaž se být nejlepší především pro sebe. Když tě to bude bavit, dělej to, protože jen tak se budeš cítit naplněný a šťastný.“