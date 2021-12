Box v Brně: duely hvězd zaujaly, diváky ale trápily výpadky vysílání

Byla to dosud nevídaná akce. Tolik osobností smíšených bojových umění a showbyznysu se totiž na jednom turnaji ještě nesetkalo. Galavečer Fight Night Challenge přinesl celkem sedm boxerských duelů – do ringu nastoupili Attila Végh, Patrik Kincl, Samuel Krištofič nebo rapper Rytmus. Mikrofonu se navíc chopil Karlos Vémola, který tak sám zažil velkou premiéru. Akce vzbudila obří vlnu reakcí, ovšem ne jenom kladných. Mnoho fanoušků rozohnily technické problémy během online přenosu.

Žádná nuda v Brně. Turnaj Fight Night Challenge dokázal diváky v Zoner BobyHall pořádně rozbouřit. Sedm boxerských duelů převážné známých tváří probudilo silné emoce. O skvělou atmosféru večera se navíc zasloužil i Karlos Vémola , který svou premiéru v roli uvaděče soubojů zvládl skvěle.

Nejočekávanějším střetem večera byl jednoznačně duel Attily Végha s Patrikem Kinclem. Výhru na body bral slovenský velikán, český bijec ale předvedl perfektní výkon. Jednalo se tak o napínavou bitvu od začátku do konce. „Super! Podle mě Attilovi už moc zápasů nezbývá. Možná to byl jeden z posledních a jsem rád, že jsem čas v ringu s ním mohl strávit já,“ řekl Kincl po souboji.

Kincla jsem nepodcenil, zářil Végh. V ringu nestál naposledy

„Musím říct, že jednou mě fakt dobře nachytal. Myslím si, že jsem předvedl dobrý výkon, že jsem ho taky natrefoval. Rozhodčí to viděli takhle. Ještě se na to podívám. Myslím si, že v rukách jsem teda měl víc bodíků,“ dodal s úsměvem dvaatřicetiletý bojovník.

Dalším z velikých taháků večera byl duel rappera s gladiátorem – dvou Slováků Patrika Vrbovského alias Rytmuse a Gábora Borárose. Šlo o další souboj, jehož vítěze určili bodoví rozhodčí. Nicméně slovenský MMA zápasník ring jasně opanoval.

„Granáty, které jsem dostával, mě ještě hecovaly. Věděl jsem, že je ustojím. Byl jsem na to vycvičený. Užil jsem si to. Gábor je vyzápasenější než Marpo. Jsem spokojený, byl to pěkný večer,“ pochvaloval si rapper. „Život je jízda, lov a progres, to jsem chtěl dokázat. Dělám to pro fanoušky, které chci namotivovat. A pro svou rodinu, aby na mě byla hrdá,“ uved Rytmus v rozhovoru pro deník Sport.

A nakonec poslal vzkaz dvouletému synovi Sanelovi, až se jednou na zápas bude dívat: „Dělej to, co cítíš. A snaž se být nejlepší především pro sebe. Když tě to bude bavit, dělej to, protože jen tak se budeš cítit naplněný a šťastný.“

A co říkal na souboj se slavným soupeřem vítězný Boráros? „Sleduju, co Rytmus dělá, kde trénuje a jaký má životní styl. Je pro mě motivací, jak stále maká a dře. Dělá, co má rad,“ nešetřil uznáním vítěz. „Věděl jsem, že to bere vážně a bude dobře připravený. Proto jsem makal i já. Nebral jsem to rozhodně tak, že jdu s nějakým zpěvákem a budeme tam trošku boxovat. Přesně jsem věděl, že to bude skutečný box. A bylo to tak.“

Granáty mě hecovaly. Život je jízda, vzkázal Rytmus po Borárosovi

V brněnské hale průběhem galavečera gradovala atmosféra, kterou narušila zhruba v polovině turnaje dlouhá pauza. Tu zapříčinily technické problémy s přenosem akce v rámci pay-per-view. Mnoho diváků, kteří si zaplatili online sledování, mělo velmi nekvalitní přenos, jenž se často přerušoval.

„Nechceme nijak utíkat před zodpovědností,“ řekl na tiskové konferenci Marko Šebesta, promotér FNC. „Stejně jako jiné organizace, i my si stream objednáváme u jiných společností. Našli jsme si jedničku na evropském trhu. Společnost, která zajišťuje streamy i pro KSW. Máme indicie, že došlo i na hackerské útoky na tuto firmu. Brzy dáme oficiální vyjádření, co se stalo a jak budeme situaci řešit.“

Další galavečer Fight Night Challenge by se měl podle předběžných informací uskutečnit v červnu příštího roku.