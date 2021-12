Karlos show: Rytmus v roli promotéra odvety Végh vs. Vémola

Díl, který si nenechá ujít žádný fanoušek bojových sportů. Karlos Vémola si do show tentokrát pozval svého přemožitele ze Zápasu století Attilu Végha. Druhým hostem byl král slovenského rapu Patrik Vrbovský alias Rytmus. Ten měl na konci pořadu mimořádnou příležitost vžít se do role promotéra, když si během prvního staredownu k dlouho očekávané odvetě stoupl mezi oba bojovníky.

Dva slovenští velikáni. Hosty další Karlos show byli tentokrát Attila Végh a Patrik Vrbovský alias Rytmus. Úspěšného MMA válečníka i slavného rappera čeká 27. prosince zápas v ringu. Na turnaji Fight Night Challenge se Végh postaví do ringu proti dávnému rivalovi z organizace Bellator Emmanuelu Newtonovi a Rytmus stane tváří v tvář slovenskému bijci Gáboru Borárosovi.

O nadcházejících bitvách se mluvilo hodně, ale moderátor a bojovník v jedné osobě si brzy začal s rivalem ze Zápasu století vyřizovat účty.

„Všichni říkají, jak jsem do tebe ryl a jaký ty jsi slušný ujo. Ale já jsem si na internetu zjistil, co jsi o mně už říkal ty,“ zdůraznil Vémola a začal citovat ukázky z Véghových rozhovorů. „Věděl jsem už předtím, že je to úchyl na ryby, ale od doby, co jsem ho trefil, si myslí, že je Ace Ventura… Před naším zápasem do mě taky rýpal a pak lízal podlahu…“

Slovenský bijec na výčet svých výroků reagoval s úsměvem. „To jsou ty novin,“ reagoval Végh.

„Jo tak, tys to určitě neřekl, viď?“ ptal se Terminátor.

„Já, Karlíto, o tobě?!“ podivoval se na oko rival. „Tohle, že bych já o Tobě vyprávěl? Vždyť ty jsi mi změnil život, ty blázne.“

Pak byla řeč o průběhu česko-slovenského duelu Végh vs. Vémola. On mě vypnul už tou první ránou, ne poslední. Jak mě trefil, byl jsem out,“ přiznal český bojovník. „Jenom jsem chodil, nevěděl, kde jsem a jel jsem jen na autopilota.“

To dosvědčil i vítěz duelu: „Cítil jsem, že jsem tě chytil už tou první.“

„Tou první ranou mi zlomil očnici,“ dodal Vémola.

„Zlomil?“ podivoval se Rytmus.

„A co myslíš, more? To je jasné!“ smál se Végh.„Pak už jsem chodil jak zombie,“ přiznal Terminátor. O chvíli později začal vyzvídat, za jakých finančních podmínek je vítěz Zápasu století ochotný jít do odvety.

„Dohodneme se na té odvetě? Je něco v čem bych mohl pomoci?“ ptal se.

„Buď v klidu, dej se do kupy, já všechno zařídím,“ ujišťoval Végh.

„Ty už to zařizuješ dva roky,“ smál se Vémola.

Nakonec se oba bojovníci domluvili, že souboj bude, když to bude možné.

„Tak mě napadlo, že bychom si dali první odvetní staredown, aby to lidi brali vážně,“ řekl válečník z Olomouce a požádal rappera, aby zastal roli promotéra, který stojí mezi bojovníky, aby případně zabránil konfliktu na pódiu.

„Bude mi ctí,“ neváhal muzikant. Végh a Vémola si tak znovu pohleděli bojovně do očí za potlesku diváků Karlos show.

KARLOS SHOW o olympiádě a černém humoru. Už mám odsezeno 22 let, vtipkoval paralympik