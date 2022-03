Bratři Kličkové ovládli box, teď brání zem proti Putinovi. Nikdy nestáli proti sobě

Mamince slíbili, že nikdy nestanou v ringu proti sobě. A své slovo Vitalij a Vladimir Kličkové dodrželi, i přesto, že mohli pořádně vydělat. Teď jsou spolu v zemi, kterou se snaží ovládnout obří Rusko, i když by mohli být prakticky kdekoliv na světě. Nejslavnější ukrajinští bratři se tak stali nejen sportovními hrdiny. „Nemám jinou možnost, musím to udělat. Budu bojovat. Věřím v Ukrajinu,“ uvedl Vitalij, bývalý světový šampion a starosta Kyjeva.

Bratři Kličkové opět oslovují svět, ale už ne boxerskými schopnostmi. Bohužel. Vitalij a Vladimir se snaží burcovat demokratické státy, aby pomohly jejich rodné vlasti, která odolává ničivému tlaku vojenských sil Ruska. Prožívají tak nejtěžší boj svého života, který nemohou ovlivnit jen svými pěstmi. Kdyby to tak bylo, neměla by se Ukrajina čeho bát.

V boxu dosáhli téměř, čeho mohli. Několik let spolu suverénně dominovali těžké váze. Padesátiletý Vitalij během kariéry posbíral šampionské pásy organizací WBA, WBO, IBF i méně prestižní titul IBO. O pět let mladší Vladimir vlastnil opasek IBF, později i WBO a WBA (když už je nedržel bratr), navíc vlastní i zlatou olympijskou medaili z Atlanty 1996.

„Vitalij byl takovej buldozer, ale zase ne tak technickej jako Vladimir,“ říká o ukrajinských bratrech bývalý český boxer Rudolf Kraj. „Vladimir nebyl tak tvrdej, ale skvělej technik. I když se mi jeho styl tolik nelíbil, protože hodně boxoval přední rukou, tak to fungovalo,“ uznává majitel stříbra z olympiády v Sydney 2000.

Způsob boje Kličků považuje mnoho expertů za trochu nudný. Stejně tak to vidí i další český bijec Lukáš Konečný. „Neměl jsem je úplně v lásce kvůli stylu, ale nic to nemění na tom, že to byli boxeři skvělých kvalit,“ říká bývalý mistr světa velterové váhy. „Vitalij byl tvrdší, odolnější, víc riskoval. Vladimír přemýšlivější, opatrnější, bojoval víc na jistotu. Každopádně oba dokázali maximum. Jsou to prostě špičky.“

Maminčino splněné přání

Tím že několik let vládli těžké váze společně, přálo si je mnoho lidi vidět v jednom ringu. K tomu ale nikdy nedošlo i přes velmi lukrativní nabídky. „Don King (boxerský promotér) nám kdysi za vzájemný souboj nabídl sto milionů dolarů (v současnosti přes dvě miliardy korun), ale odmítli jsme to,“ vzpomínal před časem Vladimir. „Slíbili jsme naší mamince, že se spolu nikdy nestřetneme.“

Vždy táhli za jeden provaz. I když se Vitalij stal v roce 2014 starostou Kyjeva, dál doprovázel bratra do zápasů, pomáhal mu v přípravě a dával z trenérského rohu rady. Byl tak u jeho bodové porážky s Angličanem Tysonem Furym v roce 2015 i při prohře s Anthonym Joshuou v dubnu 2017, po níž „Doktor Ocelové kladivo“ ohlásil konec kariéry.

Oba dokázali odejít ze sportu včas a dobře se zajistit. V současnosti provozují společnosti propagující box K2 promotions, K2 East Promotions a nadaci, která nese jejich příjmení. Jsou spjati s Německem, kde střídavě žijí, protože právě tam bylo sídlo jejich boxerské stáje.

Pro vlast

Ač Německo považují za druhý domov, nikdy se neotočili k Ukrajině zády. Naopak. Když se v listopadu 2013 rozjel Euromajdan – masové projevy občanské neposlušnosti, které vedly až k převratu a svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v únoru 2014 a vzniku prozatímní vlády Arsenije Jaceňuka – byl Vitalij jedním z těch, kdo riskoval život v ulicích. V tomtéž roce pak kandidoval na post prezidenta. Z voleb ale odstoupil a podpořil pozdějšího vítěze, podnikatele Petra Porošenka. Sám nakonec kandidoval na starostu Kyjeva a hladce vyhrál se ziskem 57 % hlasů. Od té doby je v čele hlavního města.

Když letos Rusko zahájilo útok na Ukrajinu, oznámil padesátiletý Vitalij, že bude se zbraní v ruce bránit v „krvavé válce“ svou zem. „Nemám jinou možnost, musím to udělat. Budu bojovat,“ uvedl bývalý sportovec, známý jako „Doktor Železná pěst“. „Věřím v Ukrajinu, věřím ve svou zemi a věřím ve svůj lid. Ukrajinský lid je silný. A v této hrozné zkoušce zůstane sám sobě věrný. Jsou to lidé, kteří touží po suverenitě a míru.“

Mladší bratr Vladimir se už 2. února připojil k aktivním zálohám ukrajinské armády, konkrétně do brigády územní obrany Kyjeva.

Vitalij žádá v posledních dnech demokratický svět o pomoc Ukrajině. A nebojí se posílat ostré vzkazy i samotnému vládci Ruska Vladimiru Putinovi. „Kyjev byl majestátním městem už v době, kdy jinde byly bažiny a nikdo si ani nedokázal představit, že na nich může vyrůst Moskva,“ připomněl Kličko Kyjevskou Rus, nejstarší stát ve slovanské východní Evropě. „Pochopte konečně, že jsme si jako Ukrajina zvolili vlastní cestu a vlastní budoucnost. Tou není ruská říše, ale společenství demokratických zemí,“ zněl jasný vzkaz Putinovi.

Obavy o hrdiny

O tom, že boj za vlast myslí Kličkové vážně, je přesvědčený i jejich bývalý manažer Bernd Bönte. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu vyjádřil obavy o bývalé svěřence. Předpokládá, že bratři vzhledem ke své povaze budou aktivně bránit svoji zemi.

„Budou bojovat za svobodu Ukrajiny. Vladimir i Vitalij udělají všechno, co bude možné,“ řekl Bönte v rozhovoru pro magazín Sports Illustrated. „Dál ani nechci domýšlet, protože tuhle situaci neumím z dálky vůbec posoudit. Ale jak každý ví, ti dva nejsou žádní tlučhubové,“ dodal německý manažer.

„Myslím si, že nikdo z nás to na tu dálku nedokáže úplně posoudit, kdo tam co dělá a nedělá. Rozhodně nezávidím nikomu tu situaci. Sám nevím, jak bych se v ní dokázal zachovat,“ přiznává bývalý český boxer Konečný. „I kdyby tam byli zalezlí v nějakém krytu, už to je odvaha. A nemyslím si, že by se někde jen tak schovávali. Už jen že tam jsou, že tam odjeli ze zámořských rezidencí, je obrovské hrdinství.“

Stejného názoru je i Kraj. „To, co se děje, je strašný. Jsou to všechno velcí srdcaři, ať už Kličkové, Vasyl Lomačenko, nebo Oleksandr Usyk. Ukrajinské ikony. A určitě tím, že podpoří svůj národ, lidi strhnou k tomu, aby přišli pomoct a něco udělali,“ připomíná bývalý český ranař i další slavné ukrajinské rohovníky, kteří šli bojovat za svou zemi a inspirují i ostatní krajany.

Děti okupanta

Když Vitalij v roce 2014 kandidoval na prezidenta a mluvil tehdy o ekonomické změně Ukrajiny, často zmiňoval Českou republiku. Už proto, že má k zemi vztah z dětství. Pět let totiž bydlel s rodiči a bratrem na sovětské základně v Mimoni. Otec budoucích bojovníků totiž sloužil v okupační armádě. „Předchozí služební pobyt otce a tedy i naší rodiny byl v Kazachstánu. Tam byla všude kolem nás jen step. A najednou jsme dorazili do Československa plného hustých lesů. To mě jako kluka fascinovalo,“ prozradil Kličko před lety v rozhovoru pro Český rozhlas. „Samozřejmě že u vás byly také potraviny, které jsme vůbec neznali. Pamatuji si například na žvýkačky, které měly v obalu vždy nějaký obrázek.“

Otec Kličků byl dlouho zarytým komunistou. „Každý důstojník Rudé armády musel být komunista. Vymývali nám mozek – a šlo jim to dost dobře,“ přiznal Vitalij kdysi v rozhovoru pro Lidové noviny. „Později jsem měl možnost pozvat tátu do Spojených států a ukázat mu, jak se žije v kapitalismu.“

Jak hodnotil přítomnost sovětských vojsk v Československu starosta Kyjeva s odstupem času? „Byla to politická okupace sovětským systémem. Přítomnost vojenského kontingentu u vás byla prostě strategií sovětské komunistické strany. A je mi to vůči vaší zemi líto,“ řekl před lety starší z bratrů, kteří teď bojují proti okupování své země.