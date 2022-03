To je výzva! Ducár se porve o titul WBA s Kubáncem Perezem

„Perez patří do světové špičky, o čemž svědčí jeho bilance. Má jenom tři prohry a to si ještě myslím, že je dáno hlavně špatným manažerským rozhodnutím. Protože v minulosti boxoval v supertěžké váze třeba s Povětkinem. Tedy s mistrem světa, který boxoval s Kličkem a dalšími hvězdami,“ hodnotí protivníka Ducár.

Šestatřicetiletý Perez je bývalým juniorským mistrem světa, mezi amatéry odboxoval více než 400 zápasů, v profesionálním ringu nastupuje od roku 2008. Z 30 zápasů vyhrál 26, jednou remizoval a třikrát prohrál. Titul WBA získal loni v červnu, když porazil Tonyho Salama z Nigérie.

„Až v ringu se ukáže, jestli to bude můj nejtěžší soupeř. Ale určitě patří mezi ty nejtěžší. Boxoval jsem proti Kevinu Lerenovi, Chrisi Billamovi Smithovi nebo Alexeji Jegorovovi, kteří drží mistrovské tituly a patří mezi deset nejlepších na světě,“ zmiňuje Ducár.

Český boxer zatím vyhrál deset z patnácti profesionálních duelů a v září 2018 získal světový pás menší organizace WBF, poté co porazil Francouze Samuela Kadjeho. „Nicméně Perez se všem zmíněným vymyká zkušenostmi, je to opravdu ostřílený profík,“ upozorňuje.

Oba bojovníci v pátek bez problémů splnili váhový limit divize. „Shazoval jsem asi jenom dvě kila, takže to bylo hotovo během čtvrt hodiny na sluníčku na střeše hotelu,” říká dvaatřicetiletý Čech, který v Dubaji navážil 90,3 kilogramu.

Právě souboj o mistrovský pás bude vrcholem galavečera, který v sobotu od 20.00 vysílá stanice Voyo. „Pojedu do haly asi s pětihodinovým předstihem, do té doby bych ještě rád odpočíval,“ plánuje si Ducár. Čeká ho velká výzva. Případným vítězstvím by se mohl posunout do desítky nejlepších světových boxerů křížové divize.