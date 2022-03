Dvořák vs. Nicolau. Jsem lepší, než kdy dřív, slibuje Hrobník před UFC

Jako jeden z vyslanců českého MMA předvádí zatím skvělé výkony. V UFC už dokázal David Dvořák nasbírat tři vítězství a dostat se do desítky nejlepších bojovníků muší váhy. Dnešní duel s Brazilcem Matheusem Nicolauem ho může přiblížit top pětce, a navíc by se jednalo o sedmnáctou výhru v řadě. „Bude to skvělá podívaná s vítězným koncem,“ slibuje devětadvacetiletý bojovník. Turnaj UFC on ESPN 33 z amerického Columbusu vysílá od 21.00 Premier Sport 1.

2010 Karlos Vémola, o tři roky později Viktor Pešta a následně 2013 Lucie Pudilová. V takovém pořadí se představovali v UFC čeští reprezentanti. Všichni ale prohráli hned svůj vstupní zápas a odcházeli z nejprestižnější ligy se zápornou bilancí.

To David Dvořák přezdívaný „Undertaker“ (Hrobník) píše úplně jiný příběh. V premiérovém zápase zaznamenal vítězství a od roku 2020 už si v UFC připsal tři výhry a celkově má na kontě 16 triumfů v řadě. V sobotu večer ses střetne s mimořádně schopným Brazilcem Matheusem Nicolauem.

„Hodně kvalitní soupeř, dobrej jak na zemi, tak v postoji. Ne náhodou je sedmička váhy. Pro mě obrovská výzva a moc se na to těším,“ hodnotí Dvořák.

Do amerického Columbusu dorazil už v první půli měsíce, aby měl dostatek času na aklimatizaci a tréninky. „Příprava v USA šla skvěle, všechno se dařilo, jak by mělo. Jsem tu s Honzou Maršálkem, Patrikem Kinclem a Honzou Stachem. Věnovali se mi ve všech směrech přípravy.“

S kondicí svého kamaráda a svěřence je spokojený i Kincl. „David je ve skvělé formě. Troufám si tvrdit, že životní. Operace lokte dopadla na výbornou a po zahojení nám už nic nebránilo odjet přípravu podle plánu,“ připomíná bojovník a kouč v jedné osobě loňský chirurgický zákrok.

A nejlepší český bojovník muší váhy si nemůže aktuální stav vynachválit. „Zlepšil jsem se i silově, kondičně, takže je vše daleko lepší, než kdy dříve,“ je přesvědčený. „Všichni vždycky říkají, že jsou zrovna v nejlepší formě, ale u mě to tak opravdu je. Ne proto, že bych se o tom potřeboval sám přesvědčovat, ale výsledky to ukazujou.“

Dvořák i soupeř Nicolau v pátek prošli úspěšně předzápasovým vážením, ostrému střetu tedy nic nebrání. Navíc se v UFC značně zmírnila proticovidová nařízení, takže bojovníci mají víc klidu. „Od opatření se upustilo, nejsme v žádné bublině a zápasníci s očkováním se nemusí ani testovat,“ přibližuje Kincl. V únoru se stal novým šampionem organizace Oktagon MMA a předtím bojoval v největší evropské lize KSW, má tak UFC s čím srovnávat.

„Rozdíly se stírají. Samozřejmě se okolo toho točí daleko více lidí. Každý člověk má na starost jednu věc a celé to má svůj jasný řád. Pak je tu celková show a renomé ve světě. To v nejbližší budoucnosti žádná jiná organizace určitě nepřekoná,“ hodnotí. „Na druhou stranu mně osobně vadí, jak tu na zápasnících a týmu šetří. Parkování v hotelu si musíme řešit sami, žádné hotelové snídaně a cokoliv navíc jde také za námi. Jasně, nejsou to žádné závratné částky, ale to nejsou ani výplaty zápasníků,“ dodává Kincl.

Zápasit pod značkou UFC však pořád znamená největší prestiž, a pokud Dvořák vyhraje další souboj, jeho hodnota v organizaci opět vzroste. Stejně tak se zvedne opět i prestiž české školy MMA. Tu skvěle reprezentují Jiří Procházka, který bude 11. června bojovat o titul polotěžké váhy, nebo Machmud Muradov.

V sobotu večer je však znovu na řadě bojovník z Hradce Králové. „Diváci se můžou těšit na velice efektivní zápas, myslím, že si to užijou. Minimálně já si to užiju náramně. A věřím tomu, že tuhle energii předám fanouškům a bude to skvělá podívaná s vítězným koncem,“ vzkazuje Dvořák.

Poslední tři zápasy Davida Dvořáka

UFC Fight Night 188, Las Vegas (USA), 22. května 2021

Soupeř: Juancamilo Ronderos (Kolumbie)

Výsledek: výhra v 1. kole škrcením (Rear-Naked Choke)

SESTŘIH: Dvořák porazil v UFC Ronderose! Uškrtil ho v prvním kole

UFC Fight Night 178, Las Vegas (USA), 19. září 2020

Soupeř: Jordan Espinosa (USA)

Výsledek: vítězství na body

UFC Fight Night 170, Brasilia (Brazílie), 14. března 2020

Soupeř: Bruno Silva (Brazílie)

Výsledek: vítězství na body

