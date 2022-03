KARLOS SHOW: Řepka a Sparta? Doba temna je pryč. Hübschman o Ukrajině

V současné době je čtyřicetiletý Tomáš Hübschman nejstarším ligovým hráčem v české lize. Deset let své kariéry předtím strávil na Ukrajině, kterou momentálně skličuje invaze Ruska.

„Mám tam mnoho známých, kamarádů. Problém nastal už v roce 2014. Shodou okolností se válčilo v oblasti, kde jsem předtím deset let byl. Mnoho mých známých se proto přestěhovalo do Kyjeva, který je bombardován nyní. Zase je čeká to, co zažili předtím: útěk do bezpečí,“ uvedl Hübschman s tím, že má i mnoho kamarádů, kteří nechtějí utéct, zůstávají v bytech a jsou už odevzdaní.

„Mluvil jsem se dvěma třemi spoluhráči a byli rozhodnutí, že půjdou do armády. Nevím, zda úplně bojovat, ale byli odhodlaní své armádě pomoct,“ prozradil zkušený záložník.

Hübschman pohovořil nejen o válečné situaci, ale i o tom, co ho dříve přimělo k přestupu do Šachtaru Doněck či o rozdílech života na Ukrajině a v Česku. „Od začátku byl pro mě problém jazyk, ruština mě ve škole nezastihla. Paradoxně tam, kde jsem byl, se mluvilo rusky, ukrajinsky neumím, jen nějaká slova,“ přiznal.

Před odchodem na Ukrajinu působil Hübschman ve Spartě, s níž je značně spjatý i druhý host nové Karlos Show: Tomáš Řepka . „Sparta je srdcovka a bude do smrti. Nějaké chyby se tam staly, i z mé strany. Prohřešky na hřišti byly, ale to bylo spíš z bojovnosti. S panem Křetínským jsme si to vysvětlili a myslím, že doba temna už je pryč a nějak to nyní funguje, tím myslím spojení Řepka-Sparta,“ pravil bývalý kapitán Letenských.

Řepka také přiznal, že byl překvapený z přestupu do West Hamu, kde následně i díky některým spoluhráčům dlouho mluvil italsky. „Angličtinář jsem dobrý nebyl,“ řekl a doplnil, že uměl jen věci spojené s fotbalem.

Bývalý reprezentant se „proslavil“ řadou vyloučení a eskapád. O té, která ho mrzí ale nejvíce má jasno. „Byla to červená v baráži o mistrovství světa 2002 proti Belgii. Ta mě hodně naštvala. Ukončila mi reprezentační kariéru,“ podotkl Řepka, který u sebe cítí změnu. „Čím jsem starší, táhne mi na devětačtyřicet, tak začínám být takový usedlejší,“ prohlásil

S Karlosem Vémolou nedebatovali ale jen Hübschman s Řepkou, dorazil také DJ Roxtar a nemohl chybět ani jeho populární delfín Adolfeen. „Díky němu můžu říkat, co si myslím, co mám na jazyku. Nemám žádné zábrany. Tohle když by vám řekl normální člověk, tak mu zakroutíte krkem,“ řekl a prohodil i několik slov o své zkušenosti s alkoholem a drogami. A došlo i na vtip mířený na Řepku. Zhlédněte novou Karlos Show.