ANKETA k bitvě Vémola vs. Marpo: Souboj s emocemi. Karlos víc riskuje

Video se připravuje ... Horečka sobotní noci v pražské O2 areně se blíží. Otázka, kdo opanuje duel Karlos Vémola vs. Marpo bude zodpovězena. A jak tipují dlouho očekávaný duel persony bojových sportů? „Ze začátku jsem si myslel, že určitě Marpo, ale Karlos udělal docela progres,“ váhá například Rudolf Kraj. Někteří ale o svém favoritovi nepochybují. Jeden z odpovídajících dokonce tipuje, že výhru ovlivní sázky a dohoda. Položili jsme několika osobnostem z bojového světa před turnajem Oktagon Underground jednoduchou otázku: Jaký očekáváte průběh a výsledek boxerského zápasu Karlos Vémola vs. Marpo?

Attila Végh slovenský bojovník, vítěz Zápasu století „Za mě je to padesát na padesát. A kdo si více prosadí svůj styl, ten vyhraje. Takže pokud se Marpo bude víc hýbat na nohách a bude Karlose trefovat, může velmi jednoduše vyhrát. A na druhou stranu, pakliže se Karlos po úderu zabalí, zatlačí a nenechá Marpa boxovat, může vyhrát on. Za mě prostě zápas fifty fifty.“ Attila Végh útočí v zápase proti Patriku Kinclovi • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Rudolf Kraj majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000 „Vůbec nevím, jak zápas dopadne, ale myslím, že to rozhodně nebude hezký zápas a opravdu nedokážu tipnout. Ze začátku jsem si myslel, že určitě Marpo, ale Karlos trénuje s Míťou Soukupem a udělal docela progres. Každopádně na tréninku a v zápase je to jiný! Takže fakt nevím, sám jsem zvědavej.“ Rudolf Kraj v ringu uprostřed obchodního centra • Foto Pavel Mazáč / Sport

Machmud Muradov UFC bojovník „Vémola riskuje víc než Marpo. Když Marpo prohraje, tak řekne: ´Jsem zpěvák a šel jsem do ringu proti vrcholovému sportovci, který byl v UFC.´ A nemusí ho zajímat, že Karlosovou doménou je wrestling. To Karlos může ztratit hodně. Sportovec, první Čech v UFC a může padnout. I na K.O. Nebyl jsem teď v Česku, netrénoval jsem s Karlosem, nevím, jak na tom je. Znám ho, je to dobrý wrestler, sportovec, srdcař. Když něco chce, tak to udělá. Zároveň ale vím, že postoj není jeho nejlepší zbraň. A co se týká Marpa… Ano, je to zpěvák, který občas zašel na tréninky. Ale teď to bere seriózně a myslím, že udělá velkou show a bude pro Karlose konkurencí. Bude to dobrý zápas, na který se moc těším.“ Machmud Muradov během přípravy v Uzbeckých horách • Foto Instagram @makhmud_muradov

David Kozma šampion Oktagonu veltrové váhy „V tomhle zápase je Vémola jednoznačným favoritem. Marpo beru za určitě techničtějšího boxera, ale Karlos je silný a nafýzovaný sportovec. Bude celý zápas tlačit, svazovat a vyhraje.“ David Kozma zůstává šampionem Oktagonu, Petra Knížete udolal na body • Foto Oktagon MMA

Vasil Ducár v současnosti nejlepší český profesionální boxer „V první řadě to nebude mít s boxem moc společného. Karel bohužel není moc technickej. Chodí trénovat i k nám, takže vím, že nějaký posun udělal, ale pořád tam jsou technické mezery. Nicméně má obrovský silový a kondiční fond, takže očekávám drtivý tlak. A myslím si, že ani Ota nebude tak vybavený na to, aby dokázal všech šest kol odskákat, nebo si technicky povolovat. A pokud to technicky nedokáže, silově a kondičně tu hru od Karla nevydrží. Takže pokud nepřijde nějaký tvrdý úder, na body po šesti kolech na body asi vyhraje Vémola.“ Český boxer Vasil Ducár se s Ryanem Rozickým utká 11. září v Sydney • Foto Sportegy/ Pavel Hofman

Pavol Neruda slovenský promotér Oktagonu „Myslím, že půjde o strašně dynamický zápas, v němž to bude fakt lítat. Přestřelka. Budou v tom taky hrozně velké emoce, Karlos se ho bude opravdu snažit trefit, aby to všem dokázal, a Marpo se ocitne pod velkým tlakem. A jak to dopadne, si fakt netroufám odhadnout. Ne proto, že bych chtěl být diplomat, ale opravdu nevím. Rád se nechám překvapit.“ KARLOS SHOW s Novotným a Marpem: Na tak blbýho boxera nejsi připravený! Video se připravuje ...

Lukáš Konečný bývalý světový šampion „Nevím a nevím. To je zapas, který je na jednu stranu velmi vyhecovaný, ale na druhou jde pouze o exhibici a všem hlavně o prachy. Takže výsledek může být jakýkoliv, záleží na sázkách a domluvě. Já třeba MMA nesleduju, tento výsledek mě však opravdu zajímá. Bohužel vím, že o výsledku nemusí rozhodovat pouze umění aktérů. Přesto tento výsledek budu hned ráno po akci hledat!“ Boxer Lukáš Konečný v redakci deníku Sport • Foto iSport.cz

Jiří Havel nejlepší český amatérský boxer „Pro mě samotného je tenhle zápas jeden velký otazník, a to i co se týče výsledku. Věřím že Marpo tentokrát zachová chladnou hlavu a Karlosův tlak ustojí. Tady bude rozhodovat právě hlava. Karlosovi hraje do karet fighterská zkušenost, ale Marpo ušel od posledního zápasu kus cesty a umí se trefit.“ Boxer Jiří Havel se chystá na další titulový zápas • Foto Michal Beránek / Sport

Michal Reissinger úspěšný ringový bojovník „Karlos využije své silné stránky, vyvine na Marpa obrovský tlak. Doslova ho uštve a psychicky zlomí. Marpo může mít technicky box na lepší úrovni, jenže v tomhle zápase to nebude fungovat. Karlos to prostě nedovolí. Zkušenosti a fight IQ mluví jednoznačně pro Vémolici. Očekávám jasnou výhru na body.“ Bojovník Michal Reissinger patřil mezi ultras fotbalové Sparty • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Pavel Hynek jediný český boxerský rozhodčí, který má licenci organizace WBC „Nebude to hezký box, bude to rvačka. Na druhou stranu si nemyslím, že to bude nějaká fraška. Byť se oba profesionálně připravovali téměř rok a mají zkušenosti z bojových sportů, jejich boxerská technika prostě nebude na úrovni vrcholových boxerů. Zásadní bude velikost ringu. Každý centimetr navíc bude dávat výhodu Marpovi. Pokud se mu Karlose podaří udržet tzv. na distanc a být v pohybu, má šanci. Vydržet ale šest kol Karlosova tlaku nebude jednoduché. Více než boxerská technika rozhodne fyzička a možná jeden lucky punch. Ten zápas na body neskončí a bude se o něm hodně mluvit i po finálním gongu. Počítám, že se v Čechách po víkendu objeví spousty znalců boxu a boxerských pravidel. Ostatně jako po Marpově zápase s Rytmusem...“ Vémolův těžký souboj s váhou: čtvrt kila za hodinu Video se připravuje ...

Petr Ondruš bývalý úspěšný český kickboxer „Mám možnost srovnat akorát formu Marpa před pár lety a teď, a myslím, že udělal obrovský kus práce. Karlose jsem viděl jen v rychlosti, vše mám jen z doslechu. Jeho box nebyl nikdy dobrý a nemyslím, že by se dokázal natolik zlepšit, aby porazil zkušeného postojáře, jakým Marpo je. Je to ale zase profík a nic nepodcení. Bude nafízovanej, bude faulovat. Tím by mohl vyhrát, že by Marpa utahal. Můj typ však zní, že Marpo vyhraje na body. Každopádně moc pohledný zápas to nebude.“ Petr Píno Ondruš a jeho póza při vážení před duelem proti Patriku Kinclovi • Foto Pavel Mazáč / Sport

Matouš Rajmont promotér Boxu v Lucerně „Na tento zápas opravdu těším. A také na to, že konečně uvidím po čase zase vyprodanou akci v bojových sportech. Zápas skončí podle mě na body a vyhraje Marpo. Karlos bude určitě tlačit, ale na to bude Marpo dle mého stoprocentně připravený. Karlos bude fyzicky samozřejmě skvěle připraven, ovšem co sleduji, i Marpo tomu dává vše. K.O. asi neuvidíme, ale na tu atmosféru se těším.“ Ondřej Novotný: Chystá se největší money fight? A problémy expanze do Německa Video se připravuje ...

Zdeněk Chládek dlouholetá česká jednička amatérského boxu „Je to hodně těžká otázka a jsem na to sám zvědavý. Pokud Marpo udrží chladnou hlavu, myslím, že vyhraje.“ Boxer Zdeněk Chládek • Foto Jaroslav Legner (deník Sport)