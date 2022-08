Poražený Joshua vybuchl a vyhodil z ringu pásy šampiona. Usyk pro ně došel

Pohyb kontra síla. Opět měla navrch hbitost Oleksandra Usyka nad svaly Anthonyho Joshuy. Ukrajinský bijec obhájil trůn těžké váhy na body po náročné dvanáctikolové bitvě. Vyhlášení vítěze bylo prakticky formalitou, i Joshua proto pozvedl s Usykem modrožlutou vlajku jeho státu. O chvíli později ale nečekaně vybuchl. Vzal dva (WBA a The Ring magazínu) ze čtyř šampionských opasků, vyhodil je z ringu a naštvaně odešel. Po bučení publika se ale vrátil mezi šestnáct provazů a pronesl rozrušené vysvětlení.

Stejně jako v předešlém duelu si Oleksandr Usyk připsal bodovou výhru nad Anthonym Joshuou. Ten před ním po zápase poklekl na kolena, když Ukrajinec děkoval Bohu za úspěch. Dokonce s ním při vyhlašování výsledku držel modrožlutou vlajku. O chvíli později však poražený Brit nečekaně explodoval. Pohádal se se svým týmem, následně chytil dva titulové pásy šampiona, přehodil je přes provazy ringu a naštvaně odešel.

Přítomní rozhodčí chtěli opasky Usykovi podat, ten však nechtěl, aby se jich kdokoliv dotýkal a sám pro ně došel.

Joshua se o chvíli později vrátil do ringu a vzal si mikrofon.

„Kdybys znal můj příběh, pochopil bys tu vášeň. Nejsem žádný amatérský boxer od pěti let, který byl elitní perspektivou od mládí. Šel jsem do vězení, dostal jsem kauci a začal jsem trénovat. Chtěl jsem umět bojovat,“ zněla obšírná omluva poraženého Brita. „Nejsem borec na dvanáct kol, podívej se na mě, jsem nový druh těžkých vah, Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey… Že neházím kombinace jako Rocky Marciano. Jsem těžký, je to dřina. Tenhle kluk je fenomenální talent,“ pochválil nakonec soupeře rozrušený Joshua.

Jestli si však zasloužil někdo dostat po zápase slovo jako první, měl to být právě Usyk, který se netajil tím, že bojoval pro svůj válkou sužovaný národ. Když se tedy konečně jal mikrofonu, vzdal hold ukrajinské armádě a řekl, že ho zajímá pouze boj s šampionem WBC Tysonem Furym.

„Toto vítězství jsem udělal pro svou zemi, pro všechny lidi, kteří brání naši vlast. Děkuji moc, moc!" pronesl Usyk. „Jsem si jistý, že Tyson Fury ještě není v důchodu. Jsem si jistý, jsem přesvědčený, že se mnou chce bojovat. A já chci zápasit s ním. Pokud nebudu zápasit s Tysonem, nebudu bojovat vůbec.“

Ukrajinec zůstává majitelem šampionských pásů WBA, WBO, IBF i méně významného IBO.

Kroky k triumfu

Celým galavečerem v Džiddě provázal známý britský uvaděč David Diamante, když ale došlo na hlavní zápas, nastoupil v bílém smokingu nejlegendárnější konferenciér Američan Michael Buffer, aby nikdo nepochyboval o významu střetu.

Joshua nastupoval coby vyzyvatel do ringu jako první, oděn v černém dresu. A jako by byl duchem nepřítomný, jen hleděl do dálky. Pryč byly obvyklé úsměvy pro diváky. Tíha okamžiku dolehla.

To Usyk přicházel k ringu sebejistým krokem oblečený v barvách vlajky své země se zamotaným copánkem na jinak vyholené hlavě. Cíp vlasů si nechal narůst po vzoru ukrajinských kozáků.

První kolo se odehrálo v obvyklém oťukávání. Rozehřívat se ale začal rychleji Usyk. Průběhem pauzy mezi prvním a druhým kolem měl vyzyvatel stále nepřítomný pohled.

Před soubojem Joshua tvrdil, že chce rivala rozdrtit, ale vůbec tomu neodpovídalo, co předváděl mezi šestnácti provazy. Usyk si s ním pohrával, fungovaly jeho úhyby hlavou a falešné náznaky úderů. Navíc skvěle využíval opačného gradu.

Ve druhém kole se probudil i Joshua – dobře a razantně trefoval. Třetí kolo bylo v rytmu kvapíku, kdy Usyk tančil kolem Joshuy, ten se ale nenechal výrazněji nachytat a držel si střed ringu. Ukrajince navíc trefil citelným pravým hákem. Do čtvrtého dějství tak Brit vstupoval s větším sebevědomím. Párkrát se i pokusil na rivala zavěsit, což je účinná technika pro vysílení soupeře, rozhodčí ale bijce pohotově rozpojil.

I v šestém kole byl Usyk pohyblivější, zatímco Joshua jako by šetřil energii. Jen občas se pokusil o razantní hák pravačkou.

Ke konci osmého kola natrefoval Brit protivníka několikrát tvrdě na trup těla. A když viděl, že údery Usyka zabolely, začal se mu viditelně vysmívat. Ukrajinec ale do devátého kola nastupoval o to energičtěji. Opět však inkasoval tvrdé údery. Od půli kola se jim prakticky nedokázal bránit a jen zázrakem se „dožil“ pauzy.

V desátém kole nicméně Usyk působil akčně, byť trochu roztěkaně. Přesto zasadil několik solidních ran. Stejně tak tomu bylo v další tříminutovce. V posledním kole už Joshua nedokázal zvrátit vývoj zápasu a vítězem na body se stal i v odvetě Usyk.

Peníze vs. atmosféra

Šejkové Saúdské Arábie dali 65,4 milionu liber (cca 1,9 miliardy korun) za to, aby se dějištěm očekávaného duelu stalo právě město Džidda. To ve výsledku znamenalo, že měl na místě právě britský oblíbenec mnohem méně fanoušků, než na co je poslední roky zvyklý. Vždyť jeho první střet s Usykem sledovalo loni v září na londýnském stadionu Tottenhamu Hotspur 67 tisíc fanoušků boxu.

Do haly areálu King Abdullah Sports City se přitom vejde „jen“ deset tisíc diváků. Lístky na turnaj bylo přesto možné zakoupit ještě několik hodin do akce za cenu okolo 90 liber (cca 2600 korun). V Británii by se po vstupenkách bezpochyby zaprášilo nedlouho po uvedení do prodeje.

Každý z aktérů velké bitvy měl jistou odměnu ve výši 75 milionů dolarů (cca 1,8 miliardy korun) plus podíl z pay-per-view (placený stream) a výdělky z reklam. U Joshuy, který má mnoho lukrativních smluv se zvučnými sponzory, se očekával celkový výdělek převyšující 120 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) – bez ohledu na výsledek.