Joshua vs. Usyk: bitva o budoucnost (a miliardy). Nahlédněte za kulisy

Duel Usyk vs. Joshua může hodně ovlivnit Britovu kariéru. Jak to vypadá v zákulisí? • ČTK/AP, iSport.cz

Osudová bitva. Aktuální šampion těžké váhy Ukrajinec Oleksandr Usyk tvrdí, že bude bojovat pro svou zemi, jež čelí ruskému napadení. To britský ranař Anthony Joshua se popere o svou vlastní budoucnost. Pokud by se mu reparát nevydařil, bude to znamenat velké zbrzdění kariéry. Ať už střet dopadne jakkoliv, oba aktéři z něj odejdou s pohádkovým balíkem peněz. Vždyť šejkové ze Saúdské Arábie dali 65,4 milionu liber (cca 1,9 miliardy korun) jen za to, aby se dějištěm očekávaného duelu stalo právě město Džidda. Nahlédněte díky fotkám přímo z místa i do jinak nepřístupného zákulisí!