Chladný Joshua vyhrál, ale slabší soupeř ho potrápil. Prali se i po zápase

Příliš povyku pro nic? V rámci proma před zápasem Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin se mluvilo o velkém návratu silnějšího a soustředěnějšího britského ranaře. Opak byl ale pravdou. Joshua se střetl s bojovníkem, kterého by na začátku profesionální kariéry seřezal během tří kol. Teď ale jako by to nebyl ten Joshua, co dříve. Dravost a dynamiku nahradila opatrnost a vyčkávání.

První kolo proběhlo velmi vlažně. Údery padaly vzácně, žádný nebyl ohrožující, ani pro jednu stranu. Franklin přitom často nechával odkrytou tvář, ale Joshua toho nevyužíval. Působil skoro nepřítomně.

V druhém kole se rozehříval a když konečně zasadil tvrdší úder, publikum hned zajásalo. K ostřejšímu útoku ho to ale nenamotivovalo. Naopak sám inkasoval úder, který mu spustil krvácení z nosu.

Třetí kolo začalo opět pozvolna a vlastně se ani pořádně nerozjelo. Několik opatrných výpadů z obou stran, žádný zvrat se ale opět nekonal.

Ve čtvrtém dějství zasadil Joshua pár ostřejších pravých háků. Ale nudnou atmosféru duelu tím nerozčeřil.

Postupující čas zápasu se asi nejvíc projevoval na barvě šortek populárního Brita. Ty byly stále růžovější, jak na bílou látku dopadaly krvavé kapky z Joshuova nosu.

Až do posledního kola probíhal zápas podobně. Občas ostřejší výměna, časté zavěšování, které rozhodčí ihned rozpojoval. Na body vedl Joshua, ale jeho výkon rozhodně patřil k těm nejslabším v jeho kariéře.

Teprve v polovině posledního – dvanáctého kola si boxeři vyměnili pár pokřiků a Joshua byl v poslední minutě asi nejblíž tomu, aby soupeře ukončil. Ale nestalo se. Po odzvonění zápasu se však bojovníci začali ještě pošťuchovat, a tak do ringu naskákali členové jejich týmů, aby přerušili rozjíždějící se bitku.

„Naposled, když jsem se ujal mikrofonu, bylo to trochu chaotické,“ připomněl po výhře Joshua situaci, kdy neudržel po druhé prohře s Oleksandrem Usykem nervy na uzdě. „Jsem vděčný každému, kdo zavítal dnes do O2 areny. Vytvořili jste tu mimořádnou atmosféru.“

Hlavní souboj již tradičně ohlašovala slavná píseň „Sweet Caroline“ od amerického skladatele a zpěváka Neila Diamonda. A tato hitovka opět dostala diváky do varu.

Když byl ohlášen nástup Franklina, publikum jednohlasně zabučelo. Samotný příchod Američana mezi šestnáct provazů ale proběhl v klidu.

Franklin byl oděn v černém plášti, Joshua naopak v bílé vestě s kapucí. Zatímco dříve Joshua vždy při příchodu k ringu poťukával rukavicemi do natažených rukou fanoušků a usmíval se, tentokrát prošel chladně. A bez emocí prošel i samotným zápasem.