Tyson vs. Paul: přivedli ještě staršího důchodce a předváděčka náušnice

Očekávaná boxerská bitva s neobvyklým obsazením je za dveřmi. Legenda vs. populární youtuber, Mike Tyson vs. Jack Paul. Poslední setkání před soubojem v noci na sobotu středoevropského času přineslo řadu podivných momentů. Paul předvedl okrasný chránič ucha, Tyson rétoricky nezářil a rozzuřil ho jediný dotaz.

Kvůli přímému přenosu na nejsledovanější světové streamovací platformě Netflix může jít svým způsobem o sportovní událost roku. Na tiskové konferenci se před ní o největší vzrušení postaral ale někdo jiný než samotní soupeři.

Když došlo na otázky médií, přihlásil se bývalý britský boxerský šampion Tony Bellew a před zápasem v texaském Arlingtonu, který řada fanoušků boxu považuje jen za cirkus, se navezl do Paula.

„Jakeu Paule, jsi největší boxerský klaun. Pokud tě Mike Tyson nechá přežít, mám tady pro tebe dalšího soupeře,“ volal Bellew a vedle něj s boxerskými rukavicemi stál prošedivělý starší muž ještě o dost starší než 58letý Tyson.

„Je mu 106 let a je to pradědeček, má dvě nové kyčle. S ním budeš mít šanci,“ hlásil Bellow, než ho vyvedla ze sálu ochranka. Jeho výstup byl sponzorovaný jednou sázkovou kanceláří, takže je třeba brát ho jako herecký výstup, ne vážně míněnou výzvu. I když u podobných událostí nikdy nevíte…

Mike Tyson odpovídal na další otázky velmi stručně a klidně, jeho fanoušci měli mezi tisícovkou lidí jasnou převahu. Jakkoliv se ho o 31 let mladší Paul snažil vytočit, nepodařilo se mu to.

Ani tím, že si na své ucho nasadil diamantovou náušnici s drobnými ostny jako ochranu a připomínku slavného Tysonova úletu, když v roce 1997 ukousl Evanderu Holyfieldovi v ringu právě kus ucha.

Sebevědomí mu dodávají i některá předchozí vítězství v ringu, leč získal skalpy MMA důchodců, bývalého basketbalisty či jiného youtubera a nikoliv aktivního boxera, jakkoliv je bývalý šampion těžké váhy už dlouho ve výslužbě.

Jediný moment, kdy bylo z Tysona cítit naštvání, přišel po dotazu jedné z novinářek, co by následovalo v případě jeho prohry. „Já neprohraju,“ reagoval nejdřív klidněji Tyson, který se do ringu vrací po 19 letech. Když novinářka zkusila položit doplňující dotaz, pořádně zvýšil hlas: „Já prostě neprohraju. Slyšela jsi, co jsem řekl!?“

Když se proti sobě oba bojovníci postavili na závěr akce tváří v tvář, došlo jen na vzájemný pohled, žádný další kontakt. V ringu už to bude jiné.