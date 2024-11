Tyson vs. Paul: program, fightcard, kde sledovat živě?

Mike Tyson i přes odklad svého návratu do ringu slibuje, že jeho tělo je v nejlepší formě od devadesátých let • ČTK / AP / Sam Hodde

Železný Mike se vrací do ringu! Jeho soupeřem bude kontroverzní influencer a youtuber Jake Paul. Bitva mezi zkušenostmi a dravým mládím je na programu v pátek 15. listopadu v americkém Texasu. Čeští fanoušci se dočkají kvůli časovému posunu až v sobotu ráno. Podrobnosti o galavečeru Tyson vs. Paul naleznete v článku. Kde sledovat Tyson vs. Paul živě?

Program a hlavní karta galavečeru Tyson vs. Paul

Zápas Váhová kategorie Vítěz Jake Paul vs. Mike Tyson Heavyweight Katie Taylor vs. Amanda Serrano Super lightweight title Neeray Goyat vs. Whindersson Nunes WBC World welterweight title Mario Barrios vs. Abel Ramos Welterweight Bruce Carrington vs. Dana Coolwell Featherweight Lucas Bahdi vs. Corey Marksman Lightweight Shadasia Green vs. Melinda Watpool WBO World Super middleweight title

Kde sledovat Tyson vs. Paul živě?

Souboj mezi legendárním Mikem Tysonem a Jakem Paulem lze sledovat exkluzivně na streamovací službě Netflix. Galavečer Mike Tyson vs. Jake Paul poběží v Česku v sobotu 16. 11. od 1:00 ráno. Hlavní tahák se tedy dá očekávat mezi 5. a 6. hodinou ráno.

Netflix balíček cena za měsíc Basic (720p) 239 Kč Standard (1080p) 309 Kč Premium (4K + HDR) 379 Kč

Pravidla souboje Tyson vs. Paul

Texaská komise vyšla boxerům vstříc, takže souboj bude veden jako profesionální a propíše se oběma borcům do statistik. To znamená, že zápas může být ukončený i KO jednoho z boxerů.

Zápasníci se dohodli na této úpravě pravidel:

16 uncové rukavice

Utkání je dohodnuto na 8 kol po 2 minutách

Testy EEG a EKG

Tyson vs. Paul: bilance, zápasový rekord

Mike Tyson je legenda tohoto sportu a společně s Muhammadem Alim patří k nejznámějším boxerům v historii. Čas a s tím související věk se však nedá zastavit, a platí to i pro „Železného Mikea“. Naposledy se postavil do profesionálního zápasu proti Kevinu McBrideovi v roce 2005 a byla z toho velmi ostudná porážka a smutné loučení s kariérou.

Reputaci si částečně vylepšil v roce 2020, když se utkal v exhibici s další legendou boxu - Royem Jonesem Jr. Oba boxeři předvedli solidní zápas, který skončil remízou. Poslední videa ukazují Tysona ve skvělé formě, otázka je, jestli to bude na mladého vyzyvatele stačit.



Jake Paul je kontroverzní americký podnikatel, influencer, youtuber a v posledních letech se dá říci, že i boxer. Pro mnoho fanoušků i odborníků však tento 27letý Američan porazil jen několik bývalých zápasníků MMA a nikdy nečelil skutečné boxerské výzvě. Vlna nevole se zvedla i při oznámení souboje s Tysonem, protože podle expertů si chce pouze zvýšit reputaci tím, že porazí boxerského důchodce.

Na druhou stranu, pokud by utrpěl prohru, byť jen na body, tak by to znamenalo obrovskou ránu pro jeho kariéru v ringu, kde touží po velkých zápasech. Přesto by bylo přísné neuznat boxerské kvality a progres rodáka z Clevelandu, který za 11 utkání vybojoval solidních 10 výher, z toho sedmkrát zvítězil KO.