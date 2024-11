Paul vs. Tyson: historický duel, ostrá slova. Netflix čeká stamiliony diváků

Bezmála třicet let. Taková je věková propast mezi aktéry očekávaného duelu, který má v páteční večer přivést k obrazovkám nejvíce diváků v boxerské historii. Vysílací práva utkání youtubera Jakea Paula proti vysloužilému šampionovi Mikeovi Tysonovi koupila streamovací platforma Netflix. Tu dnes předplácí dvě stě osmdesát milionů uživatelů. Kontroverzní influencer avizuje, že boxerskou ikonu pošle do mdlob a posune se k bitvě o světový titul. „Nesplní se ti to, mladíku. Asi čekáš snadný zápas, ale nedočkáš se ho,“ reaguje „Železný bijec“.

Youtuber Jake Paul vstoupil do profesionálního ringu poprvé před čtyřmi lety. Porazil MMA zápasníky, rváče bez rukavic i průměrné boxery a sám si předpověděl šampionskou budoucnost. Aby rychle vystřelil na vrchol divize, slíbil fanouškům, že přijme výzvu v podobě elitního boxera.

Na místo současných hvězd však vytáhl z důchodu takřka šedesátiletého Mikea Tysona, aby se s ním v pátek 15. listopadu utkal na texaském fotbalovém stadionu před kamerami Netflixu. Společnost odhaduje až sedm set milionů diváků.

Očekávaný duel měl být původně letním hitem. Veterána ringu však z turnaje plánovaného na 20. července vyřadily vředy. „Chci poděkovat svým fanouškům po celém světě za jejich podporu a pochopení. Moje tělo je jinak v nejlepší formě od devadesátých let a brzy se vrátím k plnohodnotnému tréninku,“ uvedl tehdy Tyson na vysvětlenou.

Proč má jeden z nejvýznamnějších boxerů dějin comeback vůbec zapotřebí? „Bude to mít velký přínos pro box, který za dvě stě let své moderní historie nic podobného nezažil a asi už nikdy nezažije,“ prohlásil Tyson.

Zatímco někdejší šampion se dočkal obdivu, influencer Paul sklidil od expertů i fanoušků kritiku, že chce posílit svoji značku výhrou nad důchodcem. „Seru na to, co kdo říká. Jdu vydělat čtyřicet milionů dolarů a vypnout legendu,“ reagoval sedmadvacetiletý bijec s úšklebkem. Od rivala se mu dostalo až otcovského varování. „Dlouhý a bolestivý trest,“ usmál se Tyson na tiskové konferenci.

Od podcenění dříve děsivého finišera odrazují Paula i další boxerské ikony. „V prvních kolech by měl být Jake hodně na pozoru. Síla je to poslední, o co boxeři s věkem přichází. Pokud není výsledek předem domluvený Netflixem, Mike do něj vletí hned ze startu a může být konec,“ usoudil Teddy Atlas, bývalý Tysonův kouč. „Musí ho donutit couvat. Jestli mu dá prostor, Tyson dynamicky zautočí jako dřív a půjde po K.O.,“ přidal se s radou Evander Holyfield.

Byť by „Železňákovy“ úspěchy a povaha jeho stylu boje neměly být opomíjeny, v profesionálním duelu stál naposledy v roce 2005. Tehdy pouze potvrdil výrazný výkonnostní úpadek, který provázel závěr jeho kariéry. „Nevadí, že mi lidi připomínají zápas s (Kevinem) McBridem. Ať si ho všichni znovu pustí. Chci, aby si pak uvědomili zásadní rozdíl, až vstoupím do ringu proti Jakeovi. Můj život se za těch dvacet let výrazně změnil a jsem připraven to ukázat,“ reagoval Tyson na připomínku neslavné derniéry.

Při nedělním rozhovoru, kdy boxeři zasedli k jednomu stolu, Paul popsal vizi po požití halucinogenu, kvůli níž Tysona vyzval. „Celý ten nápad se zrodil na ayahuascové ceremonii. Viděl jsem, jak se náš zápas odehrává a jak jdou druhý den děti do tělocvičen a chtějí být jako já nebo Mike,“ vyprávěl Američan, načež předpověděl svůj životní okamžik.

„Vypnu ho. K.O. jsem si manifestoval a bude to začátek další etapy mé kariéry. Všem pochybovačům tím zavřu hubu. Ukážu světu, kdo sakra jsem. Nikdy mi nic nebylo dáno, vše jsem si vydřel. I když mě vyrazili z YouTube, vrátil jsem se a vybudoval značku zpět. Vítězství bude jen zlatá tečka za mým dílem – uspořádání největší zábavní akce v historii,“ líčil.

Naproti němu sedící matador jen s úsměvem přikyvoval, dokud se moderátor neotočil s otázkou k němu: „Riskuješ případnou prohrou sportovní odkaz?“ Tyson zvážněl. „Nevnímám svůj život jako odkaz. O to jde jenom egu. Komu, proboha, sejde na odkazu? Důležitá je jediná věc, a to, že ho porazím,“ odvětil a s úsměvem propálil očima rivala. „Máš bujaré sny. Ty se ti nesplní, mladíku. Asi čekáš snadný zápas, ale nedočkáš se ho,“ předpověděl.

Při pohledu na propastný věkový rozdíl je jasné, kdo bude mít (minimálně fyzickou) výhodu. Paul přiznává soupeři vážnost, aby pak případné vítězství znamenalo větší prestiž. „Mike je děsivý a ve formě. Ukazuje na Instagramu, jak posílá své sparing partnery k zemi. Jasně, že mám obavy z jeho úderů, obzvlášť pak z toho legendárního zvedáku,“ chválil youtuber Tysona a oznámil odvážný plán: „Ať si pochybovači říkají, co chtějí. Jsem na cestě za světovým titulem. Až porazím Mikea, chci (Saula) Canela Alvazera.“