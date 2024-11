Youtuber zdolal legendu! Paul zvítězil v očekávané bitvě proti Tysonovi

Boxerskou bitvu roku Tyson vs. Paul ovládl mladý youtuber. Jake Paul před po strop zaplněnou arénou v Texasu zvítězil jednoznačně na body. Pohlídal si všech osm kol a jasně přestřílel šampiona v důchodu Mikea Tysona, na kterém se v ringu projevil pokročilý věk.

Očekávané klání, které stovkám milionů diváků přenášel Netflix, mělo být vrcholem roku. Řadě diváků však prožitek ze sledování duelu zastínily technické chyby na straně největšího streamovacího provozovatele. Přímý přenos často nefungoval nebo měl zpoždění, neustále se načítal a zobrazoval různé chybové hlášky. „4:50 budík, v 5:00 se mělo začít, start byl v 6:10 a viděl jsem tak deset vteřin. Paráda od Netflixu,“ stěžoval si jeden z českých diváků.

Ale zpět k zápasu. Osmapadesátiletý Tyson trefil během 16minutového klání pouze osmnáct úderů. Vyhrocenou atmosféru, jež duelu předcházela, po posledním gongu rychle vystřídal respekt. „Všichni zatleskejte Mikovi! Jsi legenda, nejlepší bijec všech dob. Inspiroval jsi mě, nebýt tebe, tak nikdy nezápasím,“ hlásil youtuber do mikrofonu po vyhlášení verdiktu.

„S výkonem jsem naprosto spokojen,“ přebral slovo Tyson. „Nikomu jsem nepotřeboval nic dokazovat. Jen sám sobě,“ pronesl veterán bezprostředně po bitvě, z níž odcházel jako poražený.

Všichni, kteří byli v ringu přítomní, včetně soupeře Jakea Paula, mu ale gratulovali k prolomení rekordu nejstaršího aktivního profesionálního boxera těžké váhy. Avizovaná bitva se, jak experti očekávali, v texaském Arlingtonu neodehrála. Osmapadesátiletý matador ztratil veškerou dynamiku a rychlost, zatímco o třicet let mladší influencer nešel hladově po ukončení, jako v předchozích duelech.

Sudí rozhodli jednomyslně. Tyson sklízel úspěch jen v prvních dvou kolech, kdy oba aktéři zasadili méně než deset úderů. Jak minuty ubíhaly, rychlost a dynamika, které se veterán snažil v posledních měsících tréninku získat zpět, se vytratily. Paul začal dominovat, avšak k finiši se neblížil. Ve chvílích, kdy o třicet let staršího soupeře trefil celou kombinací, ustoupil, snad aby mu dopřál úctyhodnou porážku na body.

„Byl to tvrdý a sakra náročný zápas. Přesně, jak jsem čekal,“ popisoval Paul. Na otázku, zda chtěl soupeři zasadit KO, reagoval s výmluvným úsměvem. „Snažil jsem se jím trošku otřást, zároveň jsem ale nechtěl plně inkasovat. Dal jsem do toho vše,“ pokrčil rameny osmadvacetiletý bijec, načež se dočkal významné pochvaly. „Jake je velmi dobrý bojovník. Lidé by ho měli začít pořádně respektovat,“ prohlásil poražený šampion v důchodu, který na vrcholu kariéry dominoval světové scéně.

V osmnácti letech Tyson získal poprvé titul mistra světa a s přestávkami vládl deset let. V texaském ringu v sobotu krom srdnatého výkon překvapil i pozápasovým rozhovorem. „Nemyslím si, že byl tohle poslední zápas mé kariéry. Nevím, bude záležet na situaci,“ pronesl.