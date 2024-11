Tyson vs. Paul: přetížený Netflix, slabá atmosféra. Vémola zná pozadí facky

„Nejvýznamnější akce boxerské historie,“ tak turnaj Paul versus Tyson organizátoři představili. „Železný“ Mike Tyson se měl postavit nejen soupeři ale i vlastnímu věku a pobít se v akční bitvě s youtuberem Jakem Paulem. Skutečný duel, který se odehrál dnes ráno v Texasu, ukázal docela jiný zápas. Kontroverzní boxer legendu vůbec k ničemu nepustil, přičemž se sám do útoku vůbec nehnal. Vyhrál na body. Zklamání z hlavního hitu doprovázelo i rozčarování z tichého stadionu čítajícího osmdesát tisíc diváků.

„Nechci být zlej, ale věřit Tysonovi mohl jen úplný laik nebo někdo s dvouciferným IQ. Vezměte o víkendu svého dědu na sprinty do kopce, a jak to asi dopadne…,“ napsal na síti X elitní český postojář Daniel Škvor po zápase. Před turnajem v anketě iSport.cz mimo jiné uvedl, že pokud vyhraje veterán, bude se jednat o domluvený výsledek. „Za tu predikci jsem dostal bídu a koukejte, co se stalo,“ dodal.

Mdlému hlavnímu hitu předcházela karta kvalitních duelů. Ty však domácí tribuny Cowboys nechaly až na jednu světlou výjimku bez povšimnutí. „Československé fanoušky nám může celý svět závidět. Tady ten stadion je úplně chladnej, neprožívají tu ani jeden zápas. Nikomu se nefandí a jen všichni čekají na vrchol večera. Ani zdaleka se to tu neblíží fandění na Oktagonech,“ líčil přímo z místa Karlos Vémola na svém Instagramu.

„Atmosféra se podobala té na zápasech NHL,“ vyprávěl další účastník akce Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu pro iSport.cz. „Američané skupinově nefandí, k nějakému hlubšímu hlasovému projevu je přiměje až předvedený výkon. Během první soubojů by byl slyšet špendlík…Hlasitost nabývala, jak se blížil hlavní tahák. Že jsme na stadionu s dalšími desetitisíci lidmi, bylo však poznat až během hlavního předzápasu Katie Taylorové proti Amandě Serranové. Z toho bylo nakonec, i díky emocím fanoušků, nejlepší utkání večera,“ reflektoval zážitek.

Samotný vrchol měl pak podle českého novináře jasně dané role. „Vždy, když se během večera objevil na té možná největší obrazovce světa Mike Tyson, stadion propukl v jásot. Když jej střídal Paul, ozývalo se hlasité bučení a pískání,“ popisoval Bartkovský. „To pokračovalo i během zápasu. S každým náznakem úspěšného úderů od Tysona se na tribunách zvedla obrovská vlna podpory,“ dodal.“

Kdo je „záporák“ a kdo „klaďas“, bylo jasné už na tiskové konferenci a vážení v předvečer boje. Vše vyvrcholilo ranou, která obletěla svět. „Lidi na internetu píší, že dal Mike facku Jakovi za to, že mu přišlápl botu. Mám ale zákulisní info z jeho šatny. Mika hrozně vytočilo, jak k němu Jake přišel po čtyřech. Prý tím naznačil, že je Mike opice, mělo to rasistický podtext. Nechtěli to tady pak ale moc rozmazávat. Proto uvedli za důvod facky to šlápnutí,“ uvedl Vémola na Instagramu.

Tuto verzi podporuje i příspěvek Tysonova přítele, světového šampiona UFC a PFL Francise Ngannoua. „Až příště potkám Jakea Paula, dám mu dvě nebo tři facky,“ napsal na síť X.

Respekt, který Paul vůči legendě projevil v ringu, vzal na tiskové konferenci za své. „Dopustil se skandálních výroků,“ zhodnotil Bartkovský. „Rýpnul do Tysona, že nic nepředvedl a že on ho učil boxovat. Prý s ním navíc Tyson nebyl ochotný bojovat. Všichni jsme ale viděli, jak před ním Paul první tři čtyři kola utíkal.“