Tyson vs. Paul: Konec kecání, facka na vážení. Youtuber šel meditovat

Do očekávané boxerské bitvě s neobvyklým obsazením už zbývá jen pár hodin. Legenda vs. populární youtuber, Mike Tyson vs. Jack Paul. Poslední setkání před soubojem v noci na sobotu středoevropského času v Dallasu přineslo první fyzický konflikt mezi rivaly. Tyson svému soupeři uštědřil facku. „Nic jsem necítil,“ opáčil mu Paul.

Kvůli přímému přenosu na nejsledovanější světové streamovací službě Netflix může jít svým způsobem o sportovní událost roku.

Zatímco doteď zachovával Tyson převážně klidný postoj vůči Paulovým provokacím, při posledním setkání před zápasem se neudržel a youtuberovi jednu vlepil. „Konec kecání,“ byla jediná reakce, kterou u Tysona zachytily mikrofony, než ho odtáhli pryč.

Paula úder nijak nerozhodil, usmíval se, posadil se na kraj pódia a začal meditovat. „Je naštvaný, je to naštvaný malý skřítek. Miku Tysone, tohle byla roztomilá facka, ale zítra tě srazím. Teď už je to osobní,“ vzkázal muž se 70 miliony sledujících napříč sociálními sítěmi, který zatím marně bojuje o větší uznání v boxerském světě.

Na tiskové konferenci o den dřív se o největší vzrušení postaral někdo jiný než samožní soupeři. Když došlo na otázky médií, přihlásil se bývalý britský boxerský šampion Tony Bellew a před zápasem, který řada fanoušků boxu považuje jen za cirkus, se navezl do Paula.

„Jakeu Paule, jsi největší boxerský klaun. Pokud tě Mike Tyson nechá přežít, mám tady pro tebe dalšího soupeře,“ volal Bellew a vedle něj s boxerskými rukavicemi stál prošedivělý starší muž ještě o dost starší než 58letý Tyson.

„Je mu 106 let a je to pradědeček, má dvě nové kyčle. S ním budeš mít šanci,“ hlásil Bellow, než ho vyvedla ze sálu ochranka. Jeho výstup byl sponzorovaný jednou sázkovou kanceláří, takže je třeba brát ho jako herecký výstup, ne vážně míněnou výzvu. I když u podobných událostí nikdy nevíte…

Mike Tyson odpovídal na další otázky velmi stručně a klidně, jeho fanoušci měli mezi tisícovkou lidí jasnou převahu. Jakkoliv se ho o 31 let mladší Paul snažil vytočit, ještě se mu to nepovedlo. Ani tím, že si na své ucho nasadil diamantovou náušnici s drobnými ostny jako ochranu a připomínku slavného Tysonova úletu, když v roce 1997 ukousl Evanderu Holyfieldovi v ringu právě kus ucha.

Sebevědomí mu dodávají i některá předchozí vítězství v ringu, ale je nutné připomenout, že získal skalpy MMA důchodců, bývalého basketbalisty či jiného youtubera a nikoliv aktivního boxera, jakkoliv je bývalý šampion těžké váhy Tyson už dlouho ve výslužbě.

Ale evidentně se nevrací zpět do záře reflektorů pro porážku. To dal jasně najevo po dotazu jedné z novinářek, co by v takovém případě následovalo. „Já neprohraju,“ reagoval nejdřív klidněji Tyson, který se do ringu vrací po 19 letech. Když novinářka zkusila položit doplňující dotaz, pořádně zvýšil hlas: „Já prostě neprohraju. Slyšela jsi, co jsem řekl!?“

Podle bookmakerů je Paul favoritem, ale tohle je opravdu nepředvídatelné boxerské představení.