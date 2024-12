Fury vs. Usyk. Nezvyklá taktika bez rodiny, pohled do očí trval 11 minut

Do očí si Oleksandr Usyk a Tyson Fury hleděli před zápasem 11 minut • ČTK

Jde o hodně. To potvrdil i předzápasový staredown, kdy se proti sobě oba rivalové postavili. Fury si s Usykem hleděli zblízka do očí přes 11 minut. Žádná slova, jen hra nervů.

Fury trénoval na utkání na Maltě. „Byl to dlouhý kemp. Tři měsíce jsem byl bez ženy a dětí. S Paris jsem za celou dobu nepromluvil ani slovo. Hodně jsem toho obětoval. Ale stoprocentně se to vyplatí,“ uvedl šestatřicetiletý Brit, který vychovává se svou ženou sedm potomků. Na zápas v Rijádu Paris Furyová, které 206 centimetrů vysoký boxer po utkáních na oslavu v ringu zpívá, dorazí.

Tentokrát vydělá víc Usyk

O rok starší Usyk zvolil v přípravě opačný přístup. S manželkou a dětmi mluvil denně, i když se neviděli pět měsíců. „Rodina mi pomáhá. Moje dcera Maria začala chodit a říkat 'máma' a bába'. To je to, co mě motivuje,“ uvedl.

Do zápasu půjde v roli mírného favorita a tentokrát vydělá víc než jeho soupeř. Z celkové částky 190 milionů dolarů (4,6 miliardy korun) má podle médií dostat 55 procent. Po květnovém vítězství Usyk obdržel 45 milionů dolarů, zatímco Fury inkasoval 100 milionů.

„Samozřejmě že to dělám jenom pro peníze. Všichni profi boxeři to tak mají. Nechci dělat pro nic za nic, chci vydělávat, kolik to jen jde,“ řekl Fury, který má v profesionálním ringu 34 výher, jednu porážku a remízu. Usyk vyhrál všech 22 soubojů.