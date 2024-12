Bučení na Mikuláška, ten Marpa porazil. Rapper: Tvrdil, že jsem močka

Nebyl by to Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, aby fanouškům nedoručil nějakou tu kontroverzi. Rappera Marpa sice porazil na body, ačkoli před duelem sliboval jednoznačné K.O. a nakonec si vysloužil bučení tribun. Týdny dopředu vyhecovaný souboj v rámci slovenské organizace Fight Night Challenge, jejímž spolumajitelem je zpěvák Rytmus (Patrik Vrbovský), byl ostrý i v samotném ringu. Mikulášek totiž přidal několik nečestných faulů a po konci zápasu přišlo dlouhé vyříkávání ještě v provazech mezi oběma kohouty.

Zkušenější Mikulášek začal zostra, v prvním kole dominoval. Proto to nevypadalo, že by Otakar Petřina, alias Marpo jakkoli vzdoroval. Přesto se tak stalo a postupem času favoritovi uštědřil několik tvrdých úderů. Chvilkami se dokonce zdálo, že po nedávném drtivém debaklu od těžkotonážního, ovšem skoro 50letého Alexandera Cverny v MMA, byť v v rámci bizarního Clashe, si udělá ostudu i nyní. Po neslušných faulech a strkání hlavou, za což mu byl také po zásluze stržen bod, si navrch vysloužil pískot diváků. Přesto zvítězil 2:1, ačkoli za unfair gesta o triumf klidně mohl přijít.

Marpo už boxoval s jiným zpěvákem Rytmusem a Karlosem Vémolou, nyní má za sebou další podobnou zkušenost. „Jsem pyšnej, že skoro ve čtyřiceti letech jsem se na tohle dokázal připravit, protože jsem už fakt unavený životem. Byla to rvačka. Poprvé v životě jsem zažil knockdown, ovšem jsem se z něj rychle oklepal, navíc jsem věděl, že mám tvrdou palici, hecnul jsem se, “ hodnotil Marpo, přičemž prokázal, že dokáže ustát tvrdé bomby.

„Bavili jste se, lidi? Myslím, že jo a o tom to je,“ kontroval Mikulášek. „Chtěl jsem ho ukončit v prvním kole, bohužel se tak nestalo. Dávám Marpovi respekt, je to frajer, po takové době přišel nějak připravený a chtěl se porvat,“ pokračoval někdejší bijec Oktagonu.

Důvod, proč Mikulášek Marpa pravděpodobně neukončil, přišel po boji. Na tiskovou konferenci dorazil se zavázaným zápěstím. „Ještě jsem nebyl na rentgenu, ale doktoři mi řekli, že mi praskla část ruky, proto jsem tou přední nemohl tvrdě trefovat,“ vysvětlil Mikulášek.

Před zápasem vyrašila nečekaná rivalita mezi oběma boxery. Mikulášek dokonce při vážení a staredownu Marpa napadl, ten předtím znevažoval jeho účast v Clash of the Stars. „Na to, co se dělo před fightem, jsem už starý. Byl jsem vychovaný thaiboxem Petra Macháčka, kdy jsme k sobě měli respekt a tyhle trashtalky nebyly. Mikulášek o mně tvrdil, že jsem močka, ale myslím si, že jsem respekt získal, protože mě prostě nesundal,“ kontroval hudebník a bývalý český vicemistr v thajském boxu, v němž zamlada získal bilanci 9-6.

Uvidíme ještě Marpa znovu v ringu? „Přemýšlel jsem, že už asi skončím, ale ten boj mám rád, nějak mě to namotivovalo to ještě párkrát hecnout,“ tvrdil. Uvidíme, zda tedy v budoucnu znovu vyzve některého z profesionálních zápasníků, nebo dojde na konfrontaci s někým ze showbyznysu. Ostatně před pár lety vyzýval například obskurního youtubera Jona Marianka žijícího dlouhodobě v USA.