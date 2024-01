Mikulášek: Žralok vydržel nesmysl. Vydělám si víc než v Oktagonu

Hořký konec v Oktagonu a nechápává účast v Clash of the Stars. Na bývalého zápasníka největší české stáje MMA Václava „Baba Jagu“ Mikuláška se milovníci bojových sportů dívají skrz prsty. Doručil však, co slíbil. Na sedmém galavečeru Clashe amatéra Patrika „Žraloka“ Hüblera trápil a ve třetím kole ukončil na TKO. „Myslel jsem, že to zabalí po prvním high kicku, jak jsem mu rozdrtil nos. Musím uznat, má fakt ocelovou hlavu, vydržel nesmysl," hodnotí Mikulášek.