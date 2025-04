Bučení na Mikuláška i Buchingerova prohra při premiéře: V Česku mám víc fanoušků než u nás

Václav Mikulášek nesplnil váhu, nedávno ovšem prodělal lehčí zápal plic, což bylo poznat na jeho hlase v pozápasovém rozhovoru v ringu. Zápas s Lakatošem provázely Mikuláškovy prostoje a diskuze s rozhodčím, což publikum oceňovalo hromovým pískotem. „Baba Jaga“ soupeře několikrát dobře trefil, ale také inkasoval. Zároveň nezapomněl, že je spíš zvyklý na MMA a protivníka proti pravidlům škrtil. Ačkoli s výsledkem zápasu nesouhlasil, na body vyhrál jednoznačně Lakatoš 3:0.

„Věděl jsem, že Mikulášek hned vystartuje a bude mě chtít sundat. Je to profík, má sice tvrdé rány, ale ty mi nic neudělaly. Vypadám stále dobře a bez monoklů. Vašek mi řekl, že chce odvetu. Může být,“ hodnotil Lakatoš.

Mikulášek zůstal odhodlaný. „Nebudu se vymlouvat, boxoval jsem úsporně. Podle mě jsem vyhrál dvě kola, v tom třetím mě přejel. Bodoví rozhodčí to viděli jinak. Bohužel: podceníš – zaplatíš,“ vyřkl.

SESTŘIH: Buchinger - Deák: Legenda MMA při premiéře v boxu prohrála

Naopak premiéru mezi provazy si připsal devětatřicetiletý Ivan Buchinger. Legenda česko-slovenské MMA si chtěla vyzkoušet na sklonku kariéry něco nového.

„Přesto jsem cítil, že bych spíš dělal MMA. I během boxu: mohl bych zápasit, jiu-jitsu, cokoliv. Pořád jsem se s ním chtěl spojovat, pasovat. V boxu se ale musí víc ustupovat. Oproti MMA jsou v tom velké odlišnosti. Z mého pohledu to bylo trochu katastrofální. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že šlo o můj první boxerský zápas, to nebylo zase tak hrozné,“ líčil Buchinger pro iSport.

S Tomášem Deákem svedl dynamickou bitvu, oběma bijcům očividně svědčila tříminutová kola oproti pětiminutovým v MMA. Rychlost zdobila oba, na rozdíl od těžkotonážních borců v dalších zápasech večera od Jakuba Enžla či Alexe Cverny.

Mezi Buchingerem a Deákem vznikla nečekaná konfrontace, dřív se totiž významně respektovali. „Nemyslím si, že mezi námi panuje nějaká velká rivalita. Já jsem ho dřív vyzval, nebo spíš nevyzval… Řekl jsem, že je jeden z nejlepších zápasníků, s kterým bych dal MMA. Ještě v XFN po mně chtěli, abych ho vyzval, což jsem neudělal. Dodal jsem, že je ale nejlepší a chtěl bych s ním zápas. Za dva týdny jsem se s ním střetl a on se na mě nepodíval a ani nepozdravil. Od té doby naše kamarádství bylo poškozeno,“ vysvětlil rodák z Gabčíkova a bývalý mnohonásobný šampion, ať už z M-1 Global, Cage Warriors, kde čelil Conoru McGregorovi či Oktagonu. O titul bojoval i v KSW. V dobách největší slávy jej lákala do svých řad UFC.

Buchinger: Přestup? Můj hlavní sport je pořád MMA

Řada, alespoň českých boxerů, spíše přestupuje do MMA, kde je momentálně víc peněz a popularity. Buchinger to vzal nečekaně naopak, přestože tvrdí, že zápasnické rukavice rozhodně do kouta nezahodí. „Mým hlavním sportem je bezpochyby MMA, ale chtěl jsem si zkusit i box a ukázat, že i v něm něco umím. Měl jsem možnost předvést se na Fight Night Challenge, za což jsem organizaci vděčný. Byla to pro mě skvělá zkušenost a celé to beru jako výjimečný zážitek.“

Žárlí na influencery a youtubery, kteří profesionálům jako on fušují do řemesla a „hrají“ si na boxery a zápasníky? „Když jsou influenceři populární, prospívá to celému sportu. Pomáhají mu totiž dostat se k širšímu publiku – víc lidí ho začne vnímat, sledovat a zajímat se o něj. Je to pozitivní, protože právě díky nim se sport může dál rozvíjet a růst,“ zamýšlí se Buchinger.

V listopadu se nechal slyšet, že by klidně přešel do Clashe, kde se různé celebrity pohybují a zápasníci jsou tam schopni vydělat velké peníze. Ostatně i výplata kulturisty a influencera Jakuba Enžla ze sobotního FNC 9 by měla údajně jít do milionů. Nyní ale podobné myšlenky na přestup Buchinger vyvrátil. „Dokud jsem pod Fight Night Challenge, tak nechci nikam jinam. V Oktagonu bych samozřejmě nějaký zápas chtěl a ve FNC bych rád pokračoval s boxem,“ prozradil.

Rytmusova organizace zavítala podruhé do Prahy a rovněž Buchinger patřil mezi oblíbence tuzemského publika. „Mám velmi rád české fanoušky. Myslím si, že zde mám o hodně větší fanklub než na Slovensku. Velmi rád v České republice zápasím. Samozřejmě to i na Slovensku, ale cítím, že v Česku mám víc fanoušků,“ pochvaloval si zkušený borec, jenž by se mohl představit v rámci Oktagonu v červnovém Edenu či později v Bratislavě. Dojde na jeho další duel v MMA?