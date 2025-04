Cverna se vrací po těžkých bombách, vyzve Fajka. Soukup odložen: Šli jsme s ním do rizika

V prosinci Rytmusova organizace Fight Night Challenge vyprodala pražské O2 universum a nadchla boxerským zápasem rappera Marpa s kontroverzním bijcem Václavem Mikuláškem. Po bezmála půlroce se slovenská FNC vrací zpátky do české metropole. Hlavním tahákem měl být souboj zkrachovalého televizního magnáta Jaromíra Soukupa s Michalem Vančurou. Mezi nimi vznikla solidní nenávist, jenže na jejich konfrontaci nakonec nedojde.

O favoritovi mělo být jasno. Vančura v kariéře absolvoval 60 boxerských duelů a dalších 50 v muay thai. V předstihu hovořil o tom, že jej čeká nejlehčí zápas, co kdy zažil a obvinil Soukupa ze zaplacených zápasů, aby měl vylepšenou zápasovou bilanci. Tahle rivalita slibovala zajímavou show. Jenže mezitím bývalá Soukupova partnerka Agáta Hanychová začala zpochybňovat, že by do boxerských provazů opravdu nastoupil. A Soukup, jenž v minulosti figuroval ve druhé stovce světového žebříčku, skutečně v sobotu bude chybět. Pravděpodobně se proti Vančurovi představí až na příštím prosincovém galavečeru FNC 10.

„Samozřejmě jsme od začátku věděli, že s oznámením tohoto kontroverzního zápasu jdeme do rizika, organizace i oba bojovníci si toho byli vědomi. Soukup i Vančura se však aktivně zapojili do promo natáčení a dlouhodobě aktivně projevovali ochotu nastoupit, bohužel se staly okolnosti, které jsme jako organizace nemohli ovlivnit a neneseme za ne žádnou odpovědnost. Jelikož se jedná především o osobní záležitosti, nebudeme se jimi blíže zabývat,“ stojí v prohlášení Rytmusovy organizace Fight Night Challenge.

Zajímavé je, že už v červnu má být Soukup na Clash 12 v Bratislavě. V bizarní organizaci už má za sebou jeden zápas, když porazil pochybného influencera Bejra, jenž byl diskvalifikován. Tentokrát se má střetnout s influencerem v exekuci Markem „Datlem“ Valáškem.

Cverna se vrací brzy po tvrdém K.O.

Fajk, dosud jediný šampion FNC v těžké váze, se pokusí obhájit svůj pás proti zkušenému Cvernovi, který se k zápasu přihlásil sám. Podle spoluzakladatele organizace Eduarda Gereka původně obhajoba v plánu nebyla, ale jakmile Cverna projevil zájem, záleželo už jen na Fajkovi, zda výzvu přijme. A přijal. Oba soupeři se dobře znají – pravidelně trénují v pražském Spejbl Gymu, což dodává zápasu ještě větší náboj.

Alex Cverna byl přitom zničen na posledním březnovém Clashi. Těžkotonážní „Cverminátor“ padl k zemi po tvrdých ranách od Michala Kotalíka. Ani ne o dva měsíce později se vrací na scénu, i když tentokrát v boxu, což vyvolalo různé otázky. O Cvernovo zdraví se obával například promotér Oktagonu Ondřej Novotný. „Jediný, co mě znervózňuje, je zdraví Alexe Cverny, protože Cverna versus Fajk je absolutní mismatch. Umíš si představit svět, ve kterém Fajk nevyhraje KO? Zase mě budou všichni nenávidět, ale když už se tohle děje, tak aspoň dodržujme základní pravidla toho sportu. Tam nejde poslat frajera takhle po KO, a když si to neuvědomuje ten borec, tak si to musíš uvědomit ty jako organizátor,“ komentoval Novotný.

„Neprohrál jsem KO, prohrál jsem TKO. Kdyby to rozhodčí nezastavil, tak se postavím a jedu dál, protože to nebyl smrtící úder,“ kontroval odhodlaný dvojnásobný český šampion v K1 a někdejší zápasník Oktagonu, jemuž v květnu bude padesát let.

Další atraktivní duely: Mikulášek, Škop, Lakatoš i Buchinger

Chybět nebude ani Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, který se po výhře nad Marpem vrací znovu do boje. Tentokrát se postaví Patrikovi Lakatošovi, jenž je známý svou odvahou – například se v minulosti zúčastnil zápasu 3 na 1 proti Tlkancovi. Mikulášek a Lakatoš navíc slibují pořádnou slovní přestřelku, protože oba bojovníci oplývají výrazným temperamentem.

Do ringu nastoupí také Josef „Tyson“ Škop, jeden z největších objevů loňského ročníku. Původně měl čelit Kristiánu Danielovi, ten se však zranil. Náhradou je zkušený český boxer Patrik Záděra, který vzal tuhle výzvu na poslední chvíli.

Veterán slovenského MMA, 39letý Ivan Buchinger si poprvé vyzkouší box, s MMA ale podle svých slov nekončí. „Své poslední roky chci opravdu namaxovat, takže rok 2025 bude začátkem něčeho nového,“ vysvětlil.

Mezi profíky vkročí i boxerský „student“ a začátečník v tomto sportu, kulturista a influencer Jakub Enžl. Nedávno v Clashi za pár vteřin uzemnil jedinou ranou Marka Valáška a teď si má naúčtovat za box s Janem Murcinem 5 milionů korun.