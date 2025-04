Kotlár a podobná svoloč degraduje MMA, říká promotér Rajmont. Co návrat boxera Konečného?

Poté, co Konečný ukončil kariéru, se už několikrát vracel, rozbouřil O2 arenu. Nyní dokonce překoná svého otce, jenž profesionálně boxoval ještě ve 44 letech. Co říkáte na nejbližší zápas?

„Je skvělé, že se Lukáš vrací do ringu, protože je topovým boxerem. Fanoušky vždycky bude zajímat, v jaké formě se vrátí. Každý si může říct: ,Hele, on přibral dvacet kilo.´ Jenže je profesionálem a dokáže se na zápas připravit. Vlastně jeho zápas s Bezvodou chci také vidět.“

Konečný vyšel z boxerského důchodu už dvakrát. Nyní jde do akce znovu po delší době a zase o něco starší. U něj to ale nevadí, že?

„Podobně se vrátila Barbora Strýcová ve čtyřhře na Wimbledonu a hned ho vyhrála. V tomto případě šlo o tenis, ale s boxem je to stejné. Nejde to zapomenout. Zvlášť, když se nacházíte na úrovni Lukáše.“

Pokaždé na konci roku pořádáte boxerskou akci v Lucerně. Konečný též organizuje galavečery, převážně v rodném Brně a Ústí nad Labem. Konzultoval s vámi, jak připravit Lucernu?

„Znám se mnoho let. Není to o tom, že bych mu radil. Jen dělá turnaj v Lucerně, kde jsem sám měl strašně moc akcí, mám s ní obrovské zkušenosti, vím, o čem to je. Proto jsem se nabídl, zda nebude potřebovat s něčím poradit, že mu rád pomůžu.“

MMA tradiční box neválcuje

Nežárlíte trochu na MMA, které v posledních letech box v Česku zastiňuje?

„MMA je stále v Česku něčím novým, stejně jako se teď u nás objevil padel. Třeba za chvílí také tenis zastíní. Sám jsem zastáncem tradičního boxu a nemyslím si, že by ho MMA úplně válcovalo. Každý z těchto sportů má své fanoušky a v podstatě se v obou případech jedná o něco jiného.“

Box se přesto na sebe snaží upozorňovat zápasy celebrit, ať už šlo o souboj youtubera Jakea Paula s Mikem Tysonem, nebo u nás v podobě duelů rapperů Rytmuse, Marpa či herce Jakuba Štáfka.

„Je to o tom, co si žádá doba. U nás se politické špičky zaměřují na sorty lidí, které… raději nebudu komentovat co. Současná doba, sociální sítě, všechno tohle směřuje, že se to bude ubírat podobným směrem.“

Nicméně v případě zpěváka Marpa nešlo o parodii, odboxoval si to slušně.

„Také bych netvrdil, že je jenom zpěvákem. Byl vicemistrem republiky v thajském boxu z roku 2011. Je to normální fighter, který si přivydělával zpíváním. Dnes to má možná naopak, ale z mého pohledu se jedná o zkušeného zápasníka.“

Kdo z českých boxerů je momentálně takzvaně v topu?

„Špičkový je Vasil Ducár. Rád bych zmínil řadu dalších, ale nechci na někoho zapomenout. Jde o to, že abyste se ubíral nějakým směrem, musíte boxu nonstop věnovat svůj život. V momentě, kdy si boxer musí přivydělávat v civilním zaměstnání běžnou prací a uživit se, tak to prostě nejde. Nejde dohromady trénink a práce, to byste potřeboval dva životy. U nás profesionální box ještě není v takové fázi, aby vám sponzoři a partneři vykompenzovali to, abyste nemuseli chodit do práce.“

Živit se boxem v Česku? Jde to, ale...

Dá se tedy boxem u nás uživit?

„Díky dobrým zápasům v cizině ano. Jde to, ale záleží na spolupráci se sponzory, potřebujete mít čas na přípravu. Honorář za zápasy nebývá vysoký a frekvence zápasů není absolutně taková, aby vás to na určité úrovni uživilo.“

Možná proto vidíme, že někteří boxeři přestupují do MMA, jemuž se marketingově daří. Naposledy se Lucie Sedláčková měla představit v Rytmusově organizaci Fight Night Challenge.

„Nemyslím si, že by šlo o špatnou volbu, pokud si doba žádá propojení světa sportovců s celebritami. Celebrity přitahují pozornost médií a sociálních sítí. Lucka si zároveň zaslouží být oceněná, protože je skvělou boxerkou.“

Jak se vůbec díváte na organizaci Clash?

„Za degradaci sportu beru lidi jako Diego Kotlár a tuhle podobnou svoloč, která netrénuje a hraje si na zápasníky. To je děsivé. Abys jím byl, tak musíš trénovat a ne jako Kotlár. Naopak klobouk dolů před Karlosem Bendou. O něm vím, že maká, dře a má sen to někam dotáhnout. Tahle organizace se bohužel zaměřila na typ fanoušků, kteří to žádají.“

Konečný rovněž v létě uspořádal galavečer ve spolupráci s bizarní organizací Red Face. Jak jste to hodnotil?

„Někdy se nezadaří. Z diskotéky si taky občas někoho přivedete a ráno zjistíte, že to za to nestálo. Tohle možná zjistil i Lukáš.“