Sivák v pyramidě o 30 tisíc eur. Bass o odvetu hodně stál, říká Čechův manažer

„Bad Boy“ Václav Sivák je už několik let bezkonkurenční českou jedničkou kickboxu. V rámci lukrativního angažmá v organizaci RFA však nedostává bojovníky světové či evropské extra třídy. Do nejtěžšího a nejtěsnějšího duelu se šestadvacetiletý Čech dostal před třemi týdny na turnaji nové tuzemské organizace KO-Warriors proti Johannesu Bassovi. Domácí borec vyhrál těsně na body a německý soupeř se hlasitě dožadoval odvety. Na tu může dojít v listopadu v prestižní pyramidě, jejíž vítěz získá třicet tisíc eur.

Takřka bezprostředně po utkání Sivák versus Bass jste v kleci prohlásil, že přesvědčíte vedení organizace, aby uspořádalo odvetu, což se povedlo.

„Ještě v noci po skončení turnaje jsme se s promotéry a týmem Basse domluvili. Bass o odvetu hodně stál. Říkal, že v Česku sice prohrál, v Německu by to ale bodoví sudí dali jemu a na neutrální půdě v Polsku by to zas byla remíza, a proto odvetu chce. Jedním dechem ale dodal, jak moc mu jde o účast v pyramidě, která se odehraje na akci KO-Warriors 3 v listopadu. Myslel, že prohrou o místo v turnaji přišel. Dohodli jsme se ale s vedením, že do pyramidy nasadíme jak Basse, tak Siváka. Šanci na odvetu tak budou mít tam.“

Klíčovou roli ale bude hrát los, souhlasíte?

„Přesně tak. Buď se střetnou hned v semifinále, nebo budou muset oba vyhrát a půjdu ve finále. Budou je v turnaji čekat velké výzvy. Už máme potvrzeného Mamuka Usubyana (šampion světové ligy Fair Fight) a Brandona Fose (šampion světové ligy Enfusion), což jsou bojovníci minimálně evropské extratřídy. A další jména, která oznámíme, nebudou o nic slabší. Celkově se bude jednat o pyramidu čtyř bijců s jedním rezervním zápasem. Možná ale budeme startovku rozšiřovat. Hlásí se nám totiž zájemci ze všech koutů světa, hodně na nás tlačí třeba Japonci a Číňani.“

Sivák je dozajista nejznámější postavou tuzemského kickboxingu. Budete usilovat, aby byl stálicí a tváří KO-Warriors?

„Nemyslím, že se to stane. Vašek má platný kontrakt s RFA. Jeho účast na našich akcích je podmíněná benevolencí šéfa RFA Borise Marhanského. Nicméně Vašek je speciální bojovník, na české scéně naprostý unikát. Má vynikající schopnosti a jako jediný dokázal místní promotéry přesvědčit, že si zaslouží bojovat za milion korun. Dnes mu navíc KO-Warriors dokáže dát nejen dobré podmínky, ale hlavně elitní soupeře, kteří jej prověří. Dostal se tak do bodu, kdy nemusí cestovat za kvalitou do zahraničí, ale my mu ji dovezeme sem. Věřím, že uvidíme i změnu ve Vaškově přístupu k tréninku. Soupeři jako Fos ho budou motivovat v přípravě opravdu dřít.“

Jaká je sportovní vize KO-Warriors?

„Majitelé a celý tým chce dávat prostor hlavně zápasům K-1, a to ve velkých i malých rukavicích. Chtějí taky nasazovat bojovníky boxu bez rukavic a mladé naděje MMA. Chceme stavět hlavně vyrovnané duely o vysoké kvalitě, nikoliv jednostranné mače ve prospěch domácího. Vedení se navíc snaží posouvat celkově sportovní kvalitu kickboxingu v Česku. Přivezli třeba světového šampiona ONE, Romana Krykliu, aby tu v rámci akce vedl velký seminář.“

A jak mají pokročit turnaje? Dosud se odehrávají v hotelech jen pro uzavřenou společnost.

„Zatím to není ve stavu, kdybychom mohli pouze s kickboxingem vyprodávat velké arény. Proto drží takový formát, který se snad časem změní. Doufám, že krok správným směrem učiníme už na příštím turnaji, který proběhne v pražské Spirále. To už je prostor s lepšími možnostmi. Ukáže se, jak velký budou mít lidi zájem přijít se podívat na zápasy bez trashtalku. Nám jde hlavně o sportovní výkony.“

I proto ale bude potřeba na každém turnaji postavit Siváka, protože ten je na poli českého kickboxu nejkvalitnější a také nejpopulárnější.

„Říkáte to přesně. Na to, jak je Česko malá země, máme hodně kvalitních kickboxerů. Je tu sice hodně sportovců, ale od doby Petra Vondráčka, Pavla Hakima Majera a Tomáše Hrona nemáme osobnosti. Tváří domácí scény je Vašek. Za ním jsou výraznými bijci také Matěj Kozubovský a Patrik Záděra. O ostatních se nemluví. Valná většina diváků se zajímá o MMA, ale my chceme budovat hlavně hvězdy K-1.“