Na Giru se měnil lídr i sobotní etapa. Cyklisty nepustí do Francie úřady

Ve světě cyklistiky patří tento velikán k jedněm z největších legend. Cyklista, který nebyl na Stelviu, jako by nebyl. I rychlobruslařka Martina Sáblíková si pověstné stoupání letos na soustředění vyjížděla cvičně po snídani. Závodníci na Giru d´Italia to ale ve čtvrtek vzali pěkně zostra.

Bylo jasné, že chleba se bude lámat buď tady, nebo už asi nikde. A tím chlebem bylo myšleno celkové pořadí letošního odloženého ročníku. Až do čtvrtka totiž růžový dres dlouhých 15 dní oblékal překvapivý lídr Joao Almeida z týmu Deceuninck-Quick Step. Dvaadvacetiletý portugalský mladík se do maglia rosa dostal hned po druhé etapě, když v té první předvedl skvělou časovku a v další i díky pomoci týmových kolegů bez problémů předčil časovkářského mistra světa Filippa Gannu, kterému dres „sebral“.

Almeida pak počítal s tím, že o druhém volném dni už dočasným majitelem této cenné trofeje nebude, a přece. Ale čtvrteční královská etapa už byla nad jeho síly. Naopak muži, kteří mu byli v patách v průběžném pořadí, jeho slabosti využili. Velkého soka skupina, v níž nechyběl Nizozemec Wilco Kelderman (ztráta na Almeidu 17 sekund), jeho týmový kolega Jai Hindley, Tao Geoghegan Hart, Pello Bilbao, Vincenzo Nibali a další, odpárala už v úvodu stoupání pasem Stelvio.

„Chtěli jsme se dostat do růžového dresu. Almeida jel v první polovině skvěle, rozhodlo Stelvio. Věděli jsme, že Kelderman je natolik silný, že to tam zvládne i sám. Měli jsme plán, který jsme stanovili, a dokázali jsme ho naplnit. Teď nás čekají dva těžké dny v sobotu a v neděli,“ hodnotil trenér týmu Sunweb Luke Roberts. Ten poukázal na moment, kdy Kelderman odpadl z čelní skupiny, ve které byl ještě jeho kolega Hindley. S ním však tým plánoval ovládnout etapu, a tak Keldermanovi, adeptovi na růžový dres, nezůstal k ruce.

Oba ale situaci zvládli, i když Kelderman se zpočátku vztekal a chvíli to vypadalo, jako by závod vzdal. Sunweb, který s jinými závodníky zářil v etapách na Tour de France, ve čtvrtek bral vše. Etapu i nejcennější dres Gira. „Byl to možná nejtěžší den mého života, musel jsem hodně bojovat. Jen jsem odpočítával kilometry a jel jsem nad své možnosti. Teď je potřeba si odpočinout a vymyslet strategii do posledních dnů,“ svěřil se Kelderman Eurosportu.

Taktika na sobotní 20. etapu bude úplně jiná, než mohli původně týmoví šéfové plánovat. Giro totiž mělo přejet hranice do Francie a tam měli závodníci zdolávat stoupání známé z Tour de France Col d´Izoard či nejvýše položený bod tohoto dne Agnello (2744 m). Kvůli špatné situaci spojené s koronavirovou pandemií však museli organizátoři trasu upravit. Výsledek je ten, že profil původně královské etapy bude mnohem mírnější a stoupání do Sestriere, které je i cílovým bodem, pojedou cyklisté hned třikrát.

„Francouzské úřady nám zrušily povolení vést závod po francouzských silnicích kvůli novému pravidlu o shromažďování v souvislosti s nákazou COVID-19. Mohu tak potvrdit zprávy, že se do Sestriere vyšplháme třikrát, jednou z Pragelata (východní strana), a pak dvakrát ze strany Susa/Cesena Torinese (západ),“ oznámil šéf organizátorů Mauro Vegni.

Ve hře byla ještě jedna náročnější varianta. Diskutoval se totiž plán B, který zahrnoval pasáž po náročné cestě na Colle delle Finestre před cílem v Sestriere. Mnozí si jistě hned vybaví úchvatný výkon Chrise Frooma právě v této pasáži na Giru 2018, kde zaútočil a vyhrál celý závod. Po nedávném sněžení ale tato cesta nebyla dostatečně vyčištěna a případné špatné počasí by pak mohlo vést k úplnému zrušení etapy, o což pořadatelé nestáli.