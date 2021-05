Bernalův útok na štěrku! Úseky z trasy Strade Bianche zradily Evenepoela

Nechat závodit cyklisty na prašných šotolinových cestách je stejné jako poslat vůz formule 1 na rallye. V tomto duchu se vyjádřil před včerejší 11. etapou Giro d´Italia Cadel Evans, zatím jediný australský vítěz Tour de France. Moc dobře ví, o čem mluví. Sám totiž před jedenácti lety ovládl dost podobnou etapu na Giru s cílem v Montalcinu. Tehdy museli cyklisté zvládnout dva šotolinové úseky, jenže v dešti.

Včera účastníkům 104. ročníku italské Grand Tour většinou svítilo sluníčko, ale prašné úseky měli na trase čtyři o celkové délce 35 kilometrů. První úkol pro všechny týmy usilující o celkové prvenství, zněl: dovézt svého lídra na první šotolinovou část co nejvíc v čele skupiny. To se nejlépe podařilo týmu Ineos Grenadiers, Egan Bernal tak najížděl do nebezpečného místa relativně v bezpečí. A podobně se to povedlo i týmu Deceuninck-Quick Step s jejich mužem číslo 1 Remcem Evenepoelem.

Jenže to bylo asi tak jediné, co měli tito dva mladíci bojující o růžový dres po zbytek dne společného. Filippo Ganna z britské letky nastolil hned v prvním 9,1 kilometru dlouhém úseku vedoucím z větší části z kopce brutální tempo. Sám s ním měl v jednom místě problémy a musel předvést velkou dávku cyklistického umu, aby své splašené kolo ukočíroval. Bernal jel obezřetněji, ale také rychle. V podobném terénu mu totiž pomáhají jeho základy na horském kole. A ke všemu také výborná forma, kterou se zatím na Giru prezentuje. Stejně jako většina týmu Ineos Grenadiers.

„Je dobré, že si to tady závodníci užívají. Bylo vidět, že si chtěli do prvního úseku najet první a dělali to s radostí pro Egana Bernala. Trochu jsme změnili strategii a závodíme agresivněji, než v předchozích letech,“ řekl Eurosportu k výkonům celé sestavy její šéf Dave Brailsford.

A slova chvály pěl také na lídra svého týmu a především na to, jak se po loňských potížích, kdy musel odstoupit z Tour de France, zase vrátil v plné kondici. „Zatím má skvělou formu. Je to pro nás špičkový závodník, měl zdravotní problémy, ale tenhle pohled na něj je hodně optimistický. Opravdu se hodně nadřel, aby se vrátil zpátky. Tohle si zaslouží. Výkon se vždy odvíjí od týmu, a ten jede skvěle,“ dodal Brailsford.

Bernal včera opět demonstroval svou sílu, když v závěru, už na asfaltu, ujel dalším mužům z celkového pořadí a navýšil svůj náskok. Ten teď činí na průběžně druhého Aleksandra Vlasova 45 sekund. „Byl to velmi náročný den, ale tuto etapu jsme jeli dobře a já jsem zvýšil náskok v celkové klasifikaci. Giro je však stále dlouhé, všechny velké kopce jsou teprve před námi. Jsem teď sebevědomý, ale musím stát pořád nohama na zemi,“ prohlásil skromně drobný Kolumbijec.

Mnohem méně spokojený byl včera Evenepoel, po prvním volném dnu druhý muž celkové klasifikace s mankem na Bernala 14 sekund. Klasikářský terén, ve kterém jinak jeho belgická sestava exceluje, jemu ani trochu nesedl. Po prvním úseku se ještě držel s hlavní skupinou, na tom druhém, zhruba 20 kilometrů před cílem, odpadl. Záběry na jeho obličej a projev na kole nepůsobily ani trochu optimisticky, bylo vidět, že značně trpí, což později také sám potvrdil.

„Nebyl to můj nejlepší den. Na druhém úseku jsem docela trpěl a pak na třetím, když začali sprintovat, jsem cítil, že v nohách už není žádná energie. Proto jsem zůstal na poslední pozici a nemohl jsem jet s nimi. Takhle prostě mé tělo reagovalo po jedenácti dnech závodění, které přišly po tak dlouhé závodní pauze,“ připomněl belgický supertalent devítiměsíční stopku, kterou mu vystavila zlomenina pánve.

Ačkoliv se k němu po nějaké době z hlavní skupiny vrátil Joao Almeida, společně pak už jen minimalizovali ztráty. „Nechápu, proč Remcův tým nereagoval, aby tento problém vyřešil. Vidět Remca jet úplně osamoceného a ztrácejícího možnost dotáhnout se k ostatním favoritům bylo šokující,“ divil se expert Eurosportu a GCN+ Alberto Contador.

Výsledkem váhání je nyní sedmá příčka v celkové klasifikaci a ztráta na Bernala 2:22 minuty. „Není to dobrý výsledek, ale na své první Grand Tour jsem stále sebevědomý, do Milána je ještě dlouhá cesta,“ prohlásil optimisticky Evenepoel, který se po protrpěné etapě navíc zdržel ještě další hodinu na dopingové kontrole.

Etapa nejlépe sedla švýcarskému závodníkovi Mauru Schmidovi. Naopak Čech Jan Hirt podobný terén v oblibě vůbec nemá a včera dojel až 165. Jeho celková ztráta narostla na 44:59 minuty.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 11. etapa: Perugia - Montalcino (162 km):

1. Schmid (Švýc./Qhubeka Assos) 4:01:55, 2. Covi (It./SAE Team Emirates ) -1, 3. Van Houcke (Belg./Lotto-Soudal) -26, 4. De Bondt (Belg./Alpecin-Fenix), 5. Guglielmi (Fr./Groupama-FDJ) oba -41, 6. Battaglin (It./Bardiani) -44, 7. Kluge (Něm./Lotto-Soudal) -1:23, 8. Gavazzi (It./EOLO-Kometa) -1:37, 9. Van der Hoorn (Niz./Intermarché-Wanty-Gobert) -1:43, 10. Naesen (Belg./AG2R) -1:59, ...165. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -26:15.

Průběžné pořadí: 1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 42:35:21, 2. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) -45, 3. Caruso (It./Bahrajn Victorious) -1:12, 4. Carthy (Brit./EF Education-Nippo) -1:17, 5. S. Yates (Brit./BikeExchange) -1:22, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:50, 7. Evenepoel (Belg./Deceuninck-Quick Step) -2:22, 8. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -2:24, 9. Foss (Nor./Jumbo-Visma) -2:49, 10. Martínez (Kol./Ineos Grenadiers) -3:15, ...50. Hirt -44:59.