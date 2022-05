Dresy na Giru: Ikonická růžová i modrá kvůli sponzorovi. Proč už není černý?

Ikonické dresy na Giru: bílý, modrý a růžový • FOTO: Koláž iSport.cz

Co se vám jako první vybaví, když se řekne Giro d´Italia? Na tuto otázku spousta cyklistů odpoví: Růžová barva. Ano, řada věcí na startu, v cíli, ale i v samotné etapě je laděna do této barvy. Hlavně pak dres určený pro lídra. Víte, proč právě růžová a jak dlouho už o tento trikot cyklisté usilují? A co další důležité dresy a jiná ocenění? Na Giru se kdysi závodilo třeba i o černý svršek.