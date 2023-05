Češi na Giru: dva vítězové etap a jeden nováček. Jaké budou jejich cíle?

Takto početné zastoupení na první z Grand Tours sezony už česká cyklistika pár let neměla (naposledy 2018). V sobotu se na start úvodní časovky postaví hned tři. Dva z nich už navíc mají na svém kontě vítěznou etapu z Giro d´Italia. Do jakých rolí je jejich týmy pasovaly a koho byste mohli letos vidět v únicích?

Navíc je velmi silným závodníkem na rovinách, takže bude jeho úkolem také stahovat časové rozdíly mezi denním únikem a hlavním polem. V roce 2020 ovládl etapu poté, co se sám dostal do úniku. Zda mu bude něco podobného umožněno i letos, ukáže až průběh třítýdenního klání.

Excelentní vrchař udělal radost českým fanouškům v minulém roce, když nejprve ovládl etapu přes obávané Mortirolo. Hned den na to se také pustil do útoku a dojel třetí. V celkovém pořadí mu nakonec patřila 6. příčka. I tyto výkony mu zajistily nové angažmá v belgické sestavě, do které toužil se dostat. Teď tam je, ovšem Giro letos pojede zase v jiné roli, kterou už ale také velmi dobře zná. Bude jedním z hlavních horských domestiků Remca Evenepoela, který je společně s Primožem Rogličem označován za největšího favorita 106. ročníku.

KAREL VACEK

Corratec

Zdálo se to jako zcela logická volba, když dostal nově vzniklý celek Corratec divokou kartu na Giro d´Italia. Jedním z jeho nejlepších vrchařů je český talent Karel Vacek. Jenže ten až do úterního večera netušil, zda se nakonec tým rozhodne pro něj, nebo vybere jinou sestavu. Chvíli to vypadalo, že pravdivá bude druhá varianta. Nakonec ale dostal Vacek dobrou zprávu: Sbal se a přijeď do Itálie.

V případě Čecha a celého jeho týmu můžeme očekávat jediné – hlavním úkolem bude být viděni. Čili očekávejte pokusy závodníků druhodivizní sestavy dostat se za každou cenu do denního úniku. V případě Vacka hlavně v horských etapách či těch s většími kopci. Jeho snem totiž je být v jednom celku s mladším bratrem Mathiasem, jenž závodí za Trek-Segafredo. Na ten tak potřebuje udělat dojem. A kde jinde, než na tak velkém závodu.