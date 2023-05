Drsné Giro! Zatáčka sundala tři lídry, Hart v sanitce. A náraz do domu

Jako by nestačilo, že Giro d´Italia už přišlo o svého hlavního favorita Remca Evenepoela kvůli covidu . Ani 11. etapa neproběhla bez problémů. Ba naopak připravila peloton o dalšího z velkých adeptů na celkové vítězství. Při sjezdu šli v zatáčce k zemi muž v růžovém Geraint Thomas, Primož Roglič i Tao Geoghegan Hart. O chvíli později pak další závodník přes dopravní značku těžce naboural do rohu domu.

Doposud připravil italské Giro o spoustu závodníků především covid, případně další onemocnění. Ovšem ve středeční 11. etapě, která měla být pro hlavní favority jednou z těch, kde je jen potřeba dojet bez potíží a ztrát do cíle, se přidaly dost ošklivé pády.

Pro Ineos Grenadiers přišla ztráta zcela zásadní!

Peloton sjížděl z Colla di Boasi, když to na mokré silnici podjelo Alessandru Covimu, kterého v pádu následoval muž v růžovém Geraint Thomas a také Primož Roglič. A z druhé vlny pak pád zasáhl i Taa Geoghegana Harta.

Thomas se zvedl okamžitě, jen zkontroloval svůj bicykl, nasedl na něj a pokračoval. Také Roglič, zvyklý z řady předchozích pádů ve své kariéře, vyskočil velmi rychle, jen kolo měl poničené, takže mu jeden z jeho týmových parťáků dal své.

Hart ale zůstával na zemi v nepříjemné pozici vleže a nezvedal se. Jen mávnul na některé své kolegy, aby pokračovali za Thomasem. Zřejmě mu bylo jasné, že on už dál nepojede. O chvíli později jej zdravotníci naložili na nosítka a odvezli do nemocnice.

Divák u televize se ještě ani nestihl vzpamatovat z těchto záběrů a už musel sledovat další velmi ošklivý karambol. O kus dál to také v zatáčce nevyšlo jezdci týmu Movistar Óscaru Rodríguezovi.

Ten už nemohl zabránit střetu s dopravní značkou na kraji vozovky, ale co hůř, ani ta ho ještě nezastavila a Španěl tvrdě naboural do rohu domu. Také on zůstal ležet na zemi a po chvíli se objevily zprávy, že odstoupil.

V průběhu etapy týmy ještě neměly zprávy o stavu svých závodníků. S těmi přijdou později po vyšetřeních v nemocnici.