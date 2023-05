Napínavé Giro: nezdolný skokan Roglič, oznámkovali jsme favority

Může jeden horší den v těsném souboji o růžový trikot na letošním Giru d´Italia něco znamenat? Primož Roglič a po čtvrtku také Joao Almeida by rádi ukázali, že ne. Slovinec v náročné 18. etapě předvedl, že je zpátky a jen tak se nevzdá. Portugalec teď bude doufat, že zvládne to samé. A lídr Geraint Thomas zase v to, že se mu výpadek vyhne. V pátek by to bylo hodně nepříjemné. Jede se totiž jedna z nejtěžších etap s pěti náročnými kopci.