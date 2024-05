Giro musí měnit trasu: bez legendárního stoupání, hrozí sněhové laviny

Řešilo se to od samotného startu letošního Giro d´Italia a v úterý to organizátoři definitivně rozhodli. Z trasy 16. etapy vypadávají legendární serpentiny na Stelviu. Důvodem jsou rostoucí teploty a s nimi i vyšší riziko sněhových lavin. Do víc než dvou tisíc metrů cyklisté vyjedou i tak, navíc přeci jen projedou i po švýcarských silnicích.