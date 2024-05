První potíž pro Pogačara na Giru. V etapě spadl jeho důležitý domestik

Měl to být relativně pohodový den. Alespoň pro muže usilující o top 10 na Giro d´Italia. I Tadej Pogačar v růžovém zvládl 11. etapu bez problémů. Jenže v jednu chvíli musel mít on a celý jeho tým z Emirátů obavy o důležitého pomocníka do hor. Felix Grossschartner totiž skončil na zemi a nějakou dobu trvalo, než se zvedl.