Nezdolný Vacek na Giru: Věřím ve výhru. Proč nevyšla na šotolině a jak to má v týmu

Jeho jméno se teď učí vyslovovat zahraniční komentátoři, reportéři a experti. Někteří mají ještě co dohánět, občas je totiž slyšet „Vaček“ namísto správného Mathias Vacek. Jinak je ale pozornost věnovaná českému mladíkovi na letošním Giro d´Italia zcela v pořádku a naprosto zasloužená. Co už předvedl v etapách pro Madse Pedersena, nebo naposledy v neděli, kdy na šotolině sám bojoval o vítězství, to zaslouží smeknout. „Dokázal jsem formu vyladit ve správný čas,“ pochvaluje si Vacek v rozhovoru pro web iSport.

Tenhle Růžový závod musí české fanoušky bavit. V každé z dosavadních etap byl totiž výrazně vidět teprve dvaadvacetiletý Mathias Vacek. V pěti etapách i díky bílému dresu nejlepšího mladíka, především ale svými monstrózními výkony. Už měl také blízko k výhře, ale dvakrát to nevyšlo. „Ničeho však nelituju,“ říká rozhodně. Jak svou teprve druhou Grand Tour vnímá sám obyvatel Šumavy a na co se ještě můžete těšit?

Gratuluji k parádnímu prvnímu závodnímu bloku na Giru. Na co jste z něj nejvíc hrdý?

„Na bílý dres a na tři etapová vítězství Madse Pedersena, která jsme dokázali spolu zajet. Za pět dní v bílém dresu jsem hodně rád.“

Teplotami je to něco jiného, ale můžete srovnat první týden loňské španělské Vuelty a teď Gira?

(usměje se) „To je fakt, tady je docela zima oproti loňskému prvnímu týdnu Vuelty. Tady je příjemně, závodí se v tom skvěle. I formu mám tady lepší, než jsem si představoval. Ani jsem nebyl na vysokohorském soustředění, přesto jsem to dokázal vyladit ve správný čas, takže jsem spokojený a pocity zatím super. Myslím, že ještě budu moct ukázat svoji sílu a snad budu moct utrhnout i nějaké to etapové vítězství.“

Cítil jste se podobně i na Vueltě, nebo je to letos lepší?

„Vuelta byla má první Grand Tour, byl to krok do neznáma, ale i tam jsem se cítil výborně. Ale teď na Giru, když už vím, jak Grand Tour probíhá, dokážu být víc v klidu a den po dni si to všechno přebrat, jak potřebuju. I forma a všechno ostatní je díky Vueltě teď na Giru lepší.“

I ve Španělsku jste loni vezl bílý dres pro nejlepšího mladíka, tam to byly tři etapy, teď na Giru jich bylo pět. Jak jste si to užil?