Giro přišlo o dalšího favorita: Španěla píchla včela a pořádně neviděl. Vacek opět v úniku

Pro uchazeče o vítězství v celém Giro d´Italia byla čtvrteční etapa spíš odpočinkovou, přesto se toho v ní událo docela dost. Předně to bylo odstoupení jednoho z největších favoritů před startem celého 108. ročníku Juana Ayusa. Španěl přišel o naděje na výhru sice už dávno, ze závodu ho ale domů poslala včela. Vidět byl opět Mathias Vacek, jenž se druhý den v řadě dostal do úniku. Výhru ale slaví Nico Denz z Red Bull-Bora-hansgrohe, který všem soupeřům odjel kus před cílem. Giro 2025, kompletní průvodce ZDE>>>

Letošní Giro je pohromou pro jeho hlavní favority. Nejprve musel po řadě pádů v úterý odstoupit Primož Roglič. Ve čtvrtek to samé potkalo Juana Ayusa. Původní lídr týmu UAE Emirates strádal už dřív a z bojů o celkovou výhru vypadl. Na vině bylo především poranění kolene po pádu v 9. etapě po šotolině do Sieny.

Přestože v posledních horských etapách dál strádal, a i jeho sportovní ředitelé už mu říkali, že může závod opustit, chtěl pokračovat a ještě pomoci stájovým parťákům.

Jenže smůla se ho držela i dál. Ve středu ho totiž během etapy píchla včela. Navíc hodně nešikovně do oblasti kolem pravého oka, které mu nateklo tak, že na něj vůbec neviděl. Do 18. etapy sice ještě nastoupil, ale netrvalo dlouho a kamery jej ukázaly, jak nastupuje do týmového auta.

„Bohužel, Juan se snažil překonat bolesti kolene i píchnutí od včely, ale nakonec musel vzdát. Teď je čas, aby se pořádně uzdravil a odpočinul si,“ napsal na sociálních sítích celek UAE Emirates.

Jinak ale pro tento tým proběhla etapa v naprostém poklidu, favorité celkového pořadí si mohli před náročným závěrem odpočinout.

Na řadě byla totiž druhá nejkratší etapa celého ročníku (144 km), přičemž její druhá polovina měla nenáročný profil. Mezi většinou týmů tak byl velký zájem o to dostat se do denního úniku. To se nakonec podařilo víc než třicetičlenné skupině, v níž byl znovu i Mathias Vacek. Český mladík byl ale v čelní skupině už v předchozí horské etapě, která vedla třeba i přes Mortirolo, a nejspíš zde nechal hodně sil.

Když se totiž 33 km před cílem, kdy únik najel na cílový okruh, jenž se jel pak ještě dvakrát, odtrhla skupina jedenácti závodníků, byl mezi nimi z týmu Lidl-Trek pouze Daan Hoole. Vacek s Madsem Pedersenem, jenž byl společně s Kadenem Grovesem považován za favorita etapy, zůstali ve skupině číslo 2. V té byl mimo jiné i Wout van Aert.

Z čela závodu ale nechtěl až na závěrečný sprint protříděné skupiny rozhodně čekat Nico Denz. Ten po odstoupení Rogliče dostal mimořádnou příležitost pokusit se vylepšit náladu v týmu Red Bull-Bora-hansgrohe a využil ji. Devatenáct kilometrů před cílem v technické pasáži v jedné ze zatáček vyzkoušel pozornost soupeřů, a když zjistil, že jeho útok vyšel, už na nic nečekal a sám uháněl do cíle.

„Tohle je asi nejvíc emocionální výhra z těch mých na Giru. Už když jsme hned v úvodu ztratili Jaie Hindleyho, byl celý tým, včetně doprovodného personálu, odhodlaný plně podpořit Primože. Strávili jsme proto dva měsíce ve výšce. Tři měsíce jsem pryč z domova. A pak musel odstoupit i Primož. Dnes máme v Německu den otců, takže tuto výhru věnuju tátovi,“ vyprávěl nadšený Denz, pro nějž to byla třetí etapová výhra na Giro d´Italia.

Italská Grand Tour má teď před sebou dva klíčové dny. Na řadě jsou totiž nejtěžší horské zkoušky.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 18. etapa (Morbegno - Cesano Maderno, 144 km):

1. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:12:07, 2. Maestri (It./Polti‑VisitMalta), 3. Planckaert (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Magli (It./VF Group‑Bardiani CSF-Faizané), 5. Edmondson (Austr./Picnic PostNL), 6. De Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) všichni -1:01, ...33. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:50, 133. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -13:51.

Průběžné pořadí: 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates) 68:56:32, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -41, 3. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -51, 4. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -1:57, 5. Caruso (It./Bahrain-Victorious) -3:06, 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -4:43, ...46. Vacek -1:36:07, 138. Černý -4:13:34.