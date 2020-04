Do cyklistiky tato zpráva přinesla velkou vlnu optimismu. Tour de France je posunuta o dva měsíce, startovat má 29. srpna v Nice, do Paříže dojedou závodníci 20. září. Zejména pro týmy je nezbytné, aby se „Stará dáma“ letos jela, opak by mohl znamenat u mnohých i krach. Jenže podle přední britské vědkyně může být katastrofou právě to, když se nejslavnější závod planety uskuteční. „Přijedou lidé z celého světa, virus se bude šířit po celé zemi a může to znamenat další přísná opatření a uzamčení země.“

Doslova za recept na katastrofu označila Devi Sridharová, skotská expertka na veřejné zdraví, letošní Tour de France. Tu kvůli pandemii nemoci COVID-19 její organizátoři už posunuli o dva měsíce oproti jejímu původnímu termínu. Jak ale řekla vědkyně renomovanému cyklistickému webu Cyclingnews, měli by ji letos zrušit úplně.

„Je to velmi bolestivé rozhodnutí, ale nemají na výběr. Nejmoudřejším řešením je Tour letos zrušit,“ radí striktně dáma, která je i poradkyní skotské vlády při současné koronavirové krizi.

Společnost ASO, která nejslavnější cyklistickou Grand Tour planety pořádá, byla nucena termín posunout kvůli rozhodnutí, které v pondělí večer oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten prodloužil karanténní opatření kvůli pandemii koronaviru do 11. května a zároveň oznámil, že akce s velkým počtem lidí bude možné pořádat nejdříve v polovině července.

Ovšem ani konec léta neznamená, že bude vyhráno. Právě obrovské množství lidí, které je každoročně součástí tohoto putovního cirkusu, je obrovským nebezpečím z pohledu veřejného zdraví.

„Organizátoři musí zvážit riziko a přínosy. Tisíce lidí z celého světa, neustále se spolu potkávající, putující po celé zemi, z města do města, to je přesně prostředí, kde se viru daří. Mohl by to být recept na katastrofu,“ varuje Sridharová.

Problémem by byl zejména příjezd fanoušků z celého světa. Právě to může vytvořit novou skupinu infekce. „Proto by bylo třeba uvažovat o minimálně čtrnáctidenní karanténě pro tyto lidi,“ doporučuje expertka působící na univerzitě v Edinburghu. To by se podle ní mělo týkat také všech „členů bubliny Tour“ včetně závodníků. „Měli by přicestovat dva až tři týdny předem, aby byli nejprve v karanténě. Ale je zřejmé, že taková opatření nebude na sportovce možné aplikovat.“

I proto by podle ní bylo nejlepším řešením Tour letos neuskutečnit. „Tento virus nás velmi trápí. Nemáme léčbu ani vakcínu, ta je ve skutečnosti hodně daleko, řekněme rok, rok a půl v lepším případě,“ dodává Sridharová.