Tour de France se posouvá o dva měsíce, odstartuje z Nice 29. srpna. Mnozí se v úterý po této zprávě zaradovali. Cyklisté mají reálný cíl, ke kterému směřovat, fanoušci se těší, že uvidí svůj oblíbený závod. Není ale tato radost ještě předčasná? Šéftrenér české silniční reprezentace Tomáš Konečný je opatrnější. „Musí být už vše vrácené do starých kolejí, aby to byla ta pravá Tour,“ myslí si muž, který se sám tohoto cyklistického svátku účastnil v roce 2002. A jak to bude s dalším programem? Velké závody by mohly odstartovat 1. srpna.

Je odklad Tour de France o dva měsíce pozitivní zpráva?

„Pokud opravdu bude, tak určitě. Ale je těžké odhadnout, jestli skutečně bude. Tour de France je tak obrovský podnik a nedokážu si představit, že by to mělo být nějak omezené jak pro diváky, tak pro kohokoliv jiného. Takže tam už musí být absolutně všechno vrácené ve starých kolejích, aby mohla fungovat a byla to ta pravá Tour. Pokud se odjede, je to pro cyklistiku jedině dobře. Partneři by zůstali, ať už u velkých týmů, tak i menších závodů. Nemělo by to tak totální dopad, jako kdyby se nejela.“

Jaké konkrétní dopady by mohlo mít, kdyby se nejela?

„Když dnes mluvím s kluky z profesionálních týmů, tak už jsou tam nějaká omezení a všichni vzhlíží k tomu, jestli bude nebo nebude Tour. Pokud ano, tak pro týmy, které ji jedou, bude sezona jakž takž zachráněna, partneři budou spokojení, to je nejvíc. Ale pokud by se vůbec nemělo odstartovat, tak některá plnění nebudou uskutečněna, a to se může odrazit v tom, že bude hrozit i zánik některých stájí. A to se bude týkat třeba i menších závodů, u kterých, jakmile jednou vypadnou, je strašně těžké na to navázat. Situace je určitě hodně vážná. To se však netýká jen cyklistiky, ale všeobecně sportu.“

I když se Tour pojede, tak to stejně bude letos jiná Tour, než dřív, ne?

„To jsem říkal už dřív, i kdyby se jela ve stejném termínu. Protože pokud se na ni nemáte jak připravit, nejsou tam závody, které slouží jako test, je to těžké. Týmy i trenéři všechno chystají na Tour, všechno je sledované, víte, jak na tom jste v březnu, dubnu, květnu, červnu, všechno dokážete nějakým způsobem naplánovat. V dnešním světě technologií jde opravdu spousta věcí.“

Ale hodnot a formy, na jaké se jezdci dostanou díky menším závodům, jen v tréninku nedosáhnou.

„Bez závodů je to o to složitější, protože motivovat se jen v tréninku, kde si navíc myslím, že se nikdy nedostanete na limit, na který se dostanete během závodů, není nic snadného. Náhražkou jsou trošku virtuální závody na trenažéru. Tam si myslím, že vás to dokáže dostat stejně jako reálný závod. Ale zase je to v podstatě hodinová časovka, kde se vyrazí a jede se pořád naplno. Nejsou tam prostoje, kdy se jede volně v háku, tak jako v běžném závodě. Ale sám jsem si to vyzkoušel a klukům závidím, že v dnešní době jsou aspoň tyhle možnosti. Ale tohle všechno vám nenahradí opravdový závodní kalendář, který vypadl. A i kdyby se čistě hypoteticky začalo závodit od půlky června, jely se dva přípravné závody, bylo by to pořád málo a dočkali bychom se na Tour v původním termínu zajímavých výsledků.“

S posunem termínu to bude lepší?

„I když se to posune, bude to dost podobné. Zase nebudou mít tu průpravu předtím. Teď všichni sedí v podstatě doma a uvidíme, jak kdo je schopný se namotivovat. Pokud vám v týmu řeknou: Musíme se teď omezit, nebudeme vám vyplácet celou mzdu. Ale trénujte doma, chceme, abyste byli, až se začne závodit, připravení. Tak závodník A řekne: Dobrý, tak to tři čtyři měsíce přežiju, dám to, o to víc budu trénovat. Ale závodníka B to pošle úplně na obrácený konec, byť v začátku měli stejnou výchozí pozici.“

Budou podle vás teď i jiné sestavy týmů na Tour?

„Nemyslím si, že by tam měli jet úplně jiní lidé. Tím, že závodů bude míň, týmy budou muset strategii nějak přehodnotit. Závodníci budou mít všichni zájem startovat. Ale pořád tam každý tým pojede s nějakým cílem. Buď jedu na celkové pořadí, na etapy a tak dále. Na tomhle základě tým poskládáte. Nejde dát si tam osm nejlepších vrchařů a myslet si, že vám vyhrají Tour. Takže pokud se budeme bavit o těch třech, čtyřech týmech, které mají potenciál bojovat o celkové vítězství, tak myslím, že jejich sestava se moc lišit nebude. Pokud se pojede Tour, bude sezona restartovaná. Bude tam pak třeba víc závodů v jednom termínu a pojede se dvojprogram. Sice ty ostatní budou trochu ve stínu Tour, ale bude spousta jiných významných závodů, což dosud nebylo.“

Co tedy říkáte na našlapaný program, kdy by se měla odjet Tour, hned po ní MS následované Girem a Vueltou a k tomu ještě Monumenty?

„Já bych to ještě nebral úplně, že to opravdu takto bude. Musí proběhnout jednání s pořadateli závodů, musí se najít termíny. Všechno bude záležet na tom, kdy se začne a podle toho se bude skládat kalendář. Určitě to bude postavené Tour de France a pak ten zbytek. O tom to celé je. Máme Tour, pak jsou tady další dvě Grand Tours. Je tady Giro, kde si ale nejsem jistý, jestli budou schopní to vůbec zorganizovat, je spíš možné, že by letos vůbec nebylo. Samozřejmě všechny tyto velké závody budou chtít zachovat, ale bude to úplně jiné. Milán – Sanremo se jezdilo na jaře, Paříž – Roubaix v dubnu. Pro cyklistiku je teď nejdůležitější, aby udržely sledovanost. Pak bude propad menší.“

Pokud se podaří všechny tyto závody uskutečnit, bude program hodně nabitý. To bude složité i pro samotné týmy a závodníky, že?

„Bude to náročnější, ale stáje s tím budou počítat. Týmy mají v podstatě mančaft na tři akce v jednom termínu. Většina týmů má 25 jezdců. Organizátoři se budou snažit, aby nekolidovaly největší klasiky, třeba že by se jelo Roubaix a Sanremo v jednom termínu, to asi ne. Ale pokud bude velký zájem pořadatelů udržet co nejvíc závodů, tak týmy pojedou dvojprogram, kdy hlavní hvězdy pojedou tyhle klasiky a ti další pojedou něco jiného. Nebo to tým rozpůlí, na každý závod stanoví jednoho, dva lídry, k němu poskládají ten zbytek a budou chtít být úspěšní na všech formtách. Teď to bude pro týmu strašně stresující v tom, že pokusů bude málo, sezona bude nahuštěná do srpna až října, možná části listopadu. A týmy se budou chtít co nejvíc prezentovat, aby byli vidět jejich partneři. A i tady se může stát, že pokud některý tým nebude úspěšný, zanikne.“

Závody World Tour se mají spustit až od 1. srpna, zatímco u těch menších je momentálně plánován začátek už v červenci. Takže podatelé menších závodů se asi mohou těšit na zájem hvězd.

„Samozřejmě. Každý stát řeší tuto pandemii po svém, uvolňování nebude centrální. Vzhledem k tomu, že v Česku byla omezení v začátku hodně striktní, tak situace oproti Itálii, Španělsku, není tak špatná. Je tedy možné, že se v Česku budou od 1. srpna pořádat akce, kde bude třeba 500 lidí, a to už můžete začít závodit. Takže se pak může stát, že na Českém poháru bude jezdit reprezentace s Kreuzigerem, Štybarem a tak dále. Ti domácí kluci toho budou chtít využít. Závod je vždycky trochu lepší než trénink. Takže se může stát, že na menších závodech uvidíme hvězdy, které bychom tam běžně neviděli.“