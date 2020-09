Tour ONLINE: 8. etapa pro vrchaře. Peloton míří do Pyrenejí

Co očekávat

Peloton se dostává do Pyrenejí, takže se fanoušci mohou těšit na hory. Během dne vyjedou cyklisté na tři kopce, z nichž ten prostřední je mimořádné kategorie, kde na závodníky v 11kilometrovém úseku čekají i desetiprocentní úseky stoupání.

Kudy se jede

Alpy střídají Pyreneje. Cílové město Loudenvielle se v roce 1997 trvale zapsalo do paměti francouzského domestika Laurenta Brocharda, který v Den dobytí Bastily vyhrál svou jedinou etapu na Tour. Dříč, který pracoval pro hvězdného Richarda Virenquea, pak ve stejném roce dokonce vyhrál MS v silničním závodě.

Očima Petra Benčíka

„Pořád nemáme dojezd na kopec, ale už máme kopce. Bude to první etapa, kde se pojede už na ty nejlepší. První ostrá zkouška. Je tady HC, strašný kopec, a potom jednička Peyresourde, to je nádhera, místo, kam bych se chtěl podívat, ještě jsem tam nebyl. Je to ideální pasáž pro útok těch nejlepších. Někdo už to tady nevydrží a bude se chtít prodat. I sjezdy tady budou těžké, můžeme vidět někoho riskovat. Krásná pyrenejská etapa, byla by úplně ukázková, kdyby končila na Peyresourde.“