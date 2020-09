Jdeme si pro zelený trikot! Saganova stáj překvapila na Tour celý peloton

Že to vypadalo na lehkou etapu? Možná podle profilu. Jinak ale v pátek spousta závodníků jedoucích na celkové pořadí a o cenné dresy poznala, jak umí být Tour de France tvrdá. Hodně tomu pomohl tým Bora-hansgrohe, který ve snaze pomoci Peterovi Saganovi do zeleného dresu, nasadil v úvodu velmi svižné tempo. O zbytek se pak v druhé části závodu postaral vítr, který peloton dost rozdrobil. To ale nemohlo překazit jízdu krále, kterým je tuto sezonu jednoznačně Wout van Aert.

Velkou roli by mohl sehrát únik a doufám, že v závěru pak budu vepředu, abych mohl bojovat o vítězství. Podobné výroky zaznívaly v pátek před startem 7. etapy letošního ročníku Tour de France z úst několika sprinterů. Brzy měli poznat, jak se mýlili. V obou částech. Sam Bennett, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, Cees Bol. Ti všichni nestačili už na úvodních kilometrech dne zírat, co že to tam vymýšlí tým Bora-hansgrohe.

Podle toho, co následně přiznala největší hvězda tohoto týmu Peter Sagan, zprvu trochu koukali i jejich sportovní ředitelé. „Něco podobného jsme udělali už v roce 2013, kdy jsem etapu vyhrál. Táhli jsme závod celý den, abychom se zbavili sprinterů, pak jsem za to vzal a vyhrál. Teď to bylo podobné, jen bez vítězství. Jsem ale velmi hrdý na kluky z týmu, kteří odvedli mimořádnou práci. Společně jsme se rozhodli, že to takto uděláme. Ředitel s tím nejdřív nesouhlasil, ale závod se vyvíjel dobře. A nakonec byli spokojení i ředitelé,“ vysvětlil slovenský cyklista pro Eurosport.

Jak to tedy bylo? V úvodu dne se kupředu vydal Benoit Cosnefoy vezoucí puntíkovaný dres. Jeho úmysl byl jasný, získat body na vrchařské prémii, která byla kousek za startem. Pak už ale otěže převzala německá stáj, Francouze dojela a začala udávat tempo. Hodně rychlé tempo. Třicet kilometrů po startu se už jelo průměrnou rychlostí 45,8 km/h. Důvod byl jasný. Vrátit Sagana do zeleného dresu.

Tento tah ale nikdo ze soupeřů nečekal, a tak třeba hlavní rival sedminásobného držitele sprinterského „svatého grálu“ Sam Bennett zaspal a peloton mu ujel. Stejně na tom byli i další rychlíci, kteří se rázem ocitli ve skupině, jež už měla jen malé šance na to dostat se zpět a poprat se o vítězství v etapě.

„Měla to být sprinterská etapa, ale začátek byl hodně nahoru, dolů, takže se to dost roztrhalo. Bora zvolila taktiku, kdy jeli maximum, co mohli, aby utrhli co nejvíc sprinterů, získali prémii a následně bojovali o výsledek s Peterem. Tomu, co jsem pochopil, v závěru spadl řetěz, takže ztratil. My jsme zůstali vepředu ve čtyřech: Michael Gogl, Michael Valgren, já a Edie Boason Hagen. Zvažovali jsme, jestli budeme čekat na skupinu vzadu, kde byl Domenico Pozzovivo a následně i Giacomo Nizzolo, ale bylo to tak rychlé, že jsme se rozhodli, že zůstaneme vepředu a budeme se koncentrovat na Edieho, který skončil druhý, takže to bylo fajn,“ popisoval páteční den Roman Kreuziger, kterému po předchozím ne moc vydařeném dni patřila 56. příčka.

Další zradou etapy s cílem v Lavauru byl silný boční vítr, který závodníky pozlobil několikrát, hlavně pak zhruba 30 kilometrů před cílem, kde někteří z adeptů na etapové prvenství odpadli. To se však netýkalo ani v nejmenším Wouta van Aerta, který se v této sezoně zdá být nezastavitelný.

Před pátečním startem tvrdil, že bude k dispozici hlavně Primoži Rogličovi, který je stále v celkové klasifikaci na druhém místě a ztrácí na lídra Adama Yatese jen tři sekundy. Tento šikovný Belgičan, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, ale skvěle zvládl tuto roli a v závěru etapy se ještě pustil do sprinterského souboje, který nakonec i ovládl. Na této Tour už podruhé! „V závěru tam byla už jenom malá skupina závodníků, tak by byla škoda to nezkusit,“ řekl skromně muž, který ještě na Tour oslaví šestadvacáté narozeniny.

V sobotu už okusí jezdci horskou etapu v Pyrenejích.