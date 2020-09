Kouzlo dresů na Tour de France: Yates, Sagan a časté převlékání

Soutěž, u které už se třeba loni zdálo, že to začíná být pěkná nuda, když zelený dres oblékl po druhé etapě Peter Sagan a až do konce Tour jste ho v jiném trikotu neviděli. Letos je to ale pestřejší. Nejprve ho získal Alexander Kristoff, poté Sagan, kterého z něj vysvlékl Sam Bennett, a teď ho zase vozí Slovák.

Bílý dres (nejlepší jezdec do 25 let)

Aktuální nositel: Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

Kolik cyklistů jej letos oblékalo: 4

Kolik se jich vystřídalo loni: 5

Dravé mládí se zde ukazuje v plné síle. A nejde při tom jen o to ukázat, co v těchto závodnících dřímá do budoucna. Egan Bernal se vloni stal i celkovým vítězem Tour a ze současných mladíků není jediným, kdo by to mohl dokázat i letos. Mads Pedersen, úřadující mistr světa, Marc Hirschi a Tadej Pogačar, další letošní nositelé, to je budoucnost cyklistiky.