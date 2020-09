Obhájce v klíčový okamžik Tour vybouchl. Nejede mi to, přiznal Bernal

O této etapě se předem říkalo, že se zde bude bojovat o žlutý trikot lídra Tour de France. O vítězi zatím určitě rozhodnuto není, v každém případě ale přinesla jednu zásadní informaci. Obhájce Egan Bernal rozhodně není v takové formě, jak by si on a jeho tým přáli. Nedělní den ukázal, že do bojů o celkové vítězství už jen těžko zasáhne.

„Upřímně, nejelo se mi dobře už od prvního stoupání, skoro jsem tady vystoupil z balíku. Řekl jsem týmu, že na tom nejsem dobře, ale pak jsem se snažil bojovat a vydat ze sebe to nejlepší,“ popsal na webu svého týmu Ineos Grenadiers Bernal. „Těžko popsat, jak jsem se cítil. Neměl jsem kde brát, neměl jsem žádnou sílu. Když ostatní závodníci hodně zrychlili, moc jsem jim nestačil, ale pak jsem se z toho dostal, jenže mé tělo nereagovalo tak jako obvykle,“ dodal třiadvacetiletý cyklista.

V prvních dvou stoupáních se ještě ze všech sil snažil držet s hlavní skupinou, jenomže pak přišel Grand Colombier. A to byl konec veškerým nadějím. Třináct a půl kilometru do cíle, kdy čelo ještě zrychlilo, už to nešlo a Bernal začal ztrácet.

„Už když jsme se dostali do posledního stoupání, bylo mi jasné, že se tam neudržím. Ale už kvůli klukům z týmu a respektu k tomuto závodu jsem se snažil, jak nejvíc jsem mohl.“

Stačilo to však jen na dojezd na 25. místě se ztrátou 7:20 minuty. Výsledkem je sesun v celkovém pořadí o deset příček na 13. místo s mankem 8:25 minuty na lídra Primože Rogliče. Ten v neděli dojel druhý za krajanem Tadejem Pogačarem, s nímž prohrál až v závěrečném sprintu.

„Jumbo nastolilo velmi náročné tempo a někteří na to doplatili. Uvidíme, jak to půjde dál. Roglič se zdá nezastavitelný. Ale teď vybouchnul Bernal, další den můžu vybouchnout já nebo Roglič. Během třítýdenního závodu, speciálně pak na Tour, nikdy nevíte,“ konstatoval Pogačar.

Bernal má v plánu během volného pondělí co nejlépe zregenerovat. „Ale nevím, nemám nohy. Ostatní závodníci jsou na tom lépe než já a my to musíme akceptovat,“ řekl muž, který je letos jediným lídrem týmu Ineos.

Dříve tak silného týmu, že na Tour vstupoval se dvěma až třemi lídry a podle jejich aktuální výkonnosti se vždy ukázalo, kdo v závěru dostane největší podporu. Letos zase po nějaké době vsadili jen na jednu kartu, když nechali kvůli nedostatečné formě doma hvězdy Chrise Frooma a Gerainta Thomase.

Jenže ani Bernal nevstupoval do francouzské Grand Tour v nejlepším stavu, po Critériu du Dauphiné ho bolela záda. Je tak otázkou, s čím půjde tým Dava Brailsforda po volném dni do poslední fáze závodu.

Na volno už se hodně těšil český cyklista týmu CCC Jan Hirt, který ukázal, že se po nedávném zranění opět dostává do formy. Na Grand Colombieru se s hlavní skupinou držel ještě déle než třeba Bernal nebo Nairo Quintana, vražedné tempo týmu Jumbo-Visma už ale potom nevydržel ani on a do cíle dojel devatenáctý se ztrátou 4:05 minuty.

„Snažil jsem se do toho dát všechno, co jsem mohl, ale po sobotě, kdy jsme dlouho táhli čelo pelotonu, jsem byl unavený, cítil jsem to v nohou. Snažil jsem se udržet ve skupině lídra, jak nejdéle to šlo. Pak jsem se chytil skupiny s Quintanou a dojel s nimi. Za svůj dnešní výkon jsem rád, ale zároveň už se těším na volný den,“ prohlásil Hirt.