Ledově klidný „chlapeček“ jde na Tour po krajanovi: Panika vás jen brzdí

Tenhle jednadvacetiletý Slovinec s tváří dítěte ale v těchto dnech předvádí neskutečné věci. A to přitom před rokem odpovídal na dotazy týkající se jeho soubojů s krajanem Primožem Rogličem následovně: „Ano, možná na sebe budeme narážet a možná i bojovat o vítězství v celkové klasifikaci. Ale raději si počkejme, jestli k tomu opravdu dojde.“ A je to tady!

V nedělní etapě, jedné z nejnáročnějších v tomto ročníku Staré dámy, dokázal opět ve sprintu porazit lídra Tour Primože Rogliče, už podruhé, a celkově na něj ztrácí 40 sekund. „Byl to opravdu velmi těžký den. Nejdřív se vytvořil únik, ale potom Jumbo nastolilo tempo. V závěru jsem čekal na sprint. Jsem šťastný, že jsem znovu vyhrál,“ popisoval vítěz.

A ačkoliv ve svých vyjádřeních působí většinou skromně, někdy až zakřiknutě, nenechte se zmýlit. Sebevědomí opravdu má. Třeba i na to pokusit se po volném dni udělat cokoliv, aby vyhrál celou Tour? „Ano, takový je plán,“ odpověděl v neděli Francouzské televizi.

A můžete si být jistí, že se o to opravdu pokusí i v tak mladém věku a nenechá se ničím rozhodit. Jeho heslo totiž zní: Nikdy se nevzdávej. A ještě jednou důležitou věcí se tento závodník týmu UAE Emirates řídí: Panika je k ničemu, jen vás brzdí. „Snažím se zůstávat na trati maximálně klidný a soustředit se na to, co dělám,“ vysvětluje.

Klidný je od svých začátků. Už tam totiž dostal životní lekci, že se nic nesmí uspěchat. Jako první začal na kole jezdit v cyklistickém klubu jeho starší bratr. A osmiletý Tadej chtěl dělat všechno co on. „Ale v klubu mi řekli, že jsem ještě moc malý, že pro mě nemají žádné vhodné kolo. Tak jsem musel rok počkat. A vidíte, dnes už bratr dávno nezávodí a já vydržel,“ culil se na loňské Vueltě, když vzpomínal na své začátky.

Právě Vuelta a España 2019 byla jeho vůbec prvním závodem Grand Tour. A to na ní ani původně startovat ještě neměl, šéfové týmu to viděli nejdřív na letošek, možná až příští rok. Jeho výsledky šly ale tak strmě nahoru, že to nešlo ignorovat. „Měl jsem ji brát den po dni, bez nějakého velkého očekávání. Uvidíme, jak dlouho vydržíš, řekli mi.“

Ani sám moc nevěděl, co od sebe na tak dlouhém závodu může čekat. „Před startem Vuelty by mě ani nenapadlo představovat si, že do třetího týdne vjedu ze třetího místa pořadí a v bílém trikotu. Překvapilo mě, že i po dvou týdnech závodu dokáže mé tělo docela dobře regenerovat. To bylo mé nejcennější zjištění z Vuelty,“ prohlásil mladík pocházející ze slovinského venkova.

Ve skvělé formě vydržel až do Madridu, kde se postavil na stupně vítězů (3. místo celkově) a dojel tam v bílém dresu pro nejlepšího mladíka závodu, jak sám prohlásil jako „sněhulák“.

A co mimo kolo? Úplně se ho nezbaví ani ve volných chvílích. Jeho přítelkyní je totiž rovněž cyklistka, Urška Žigartová, členka týmu Alé BTC Lublaň, a společný čas tráví rádi právě na kole.

„Jen jedeme na kafe, nebo se obejdeme úplně bez kola.“

Ostatně i jejich seznámení proběhlo na kole. „Potkali jsme se na tréninku, zcela náhodou. Jeho tehdejší trenér Marko Polanc musel urgentně odjet do Lublaně a nařídil chlapcům, aby se k nám připojili v tréninku. Řekli nám, že každá dívka si má vybrat jednoho z kluků, se kterým bude trénovat 30sekundové intervaly. Protože nejsem moc dobrá ve sprintu, nejprve jsem se zeptala, kdo z chlapců není dobrý sprinter. A ostýchavě se přihlásil Tadej,“ vzpomínala Žigartová pro slovinská média.

Brzy prý zjistila, že Pogačar neříkal pravdu. „On ale pořád trval na tom, že jeho sprinty nejsou dobré. A pak se představil jako Tadej Pogačar. V tu chvíli mi bylo všechno jasné,“ smála se. I nyní spolu často trénují. „Skoro vždy, když jsme spolu. Urška je vážně dobrá, tréninky s ní mě moc baví.“

A co ho baví ještě mimo kolo? „Mám rád v létě lezení po horách, sledování filmů a seriálů a přečtu si nějakou tu knížku.“

To je Tadej Pogačar, kterého se v závěrečném týdnu Tour určitě vyplatí sledovat.