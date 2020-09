Tři šance pro Hirta na Tour. S nedělí byl tým spokojený, pokusí se o únik?

Stále ho vidíme s tejpem na pravé ruce kvůli poraněnému zápěstí, řídítka má i nadále omotaná víc než obvykle, ale jak Jan Hirt ukázal v neděli, už ho to nelimituje v dobrých výkonech. „Ještě to cítím, ale už je to mnohem lepší,“ řekl český závodník ke stavu svého zápěstí.

V nedělní etapě s cílem na Grand Colombieru dojel na 19. příčce, což byl zatím nejlepší český výsledek letošní Tour de France. „Tuhle etapu jsem chtěl zkusit, ale tím, že jsem musel v sobotu tahat vepředu, tak jsem z toho byl nesvůj. Říkal jsem si, že z toho asi nic nebude. Nakonec to nebylo špatné, ale chyběly mi nějaké síly,“ hodnotil Hirt, který je na své první Tour.

Někteří fanoušci se podivovali nad tím, proč to českému vrchaři v první polovině Tour moc nešlo. „Já to mám vždycky tak, že poslední etapu před druhým volným dnem se zlepšuju a většinou ten den po volnu jsem na tom nejlíp. Tak doufám, že to ukážu i teď,“ vysvětlil sám jezdec týmu CCC, kde prý byli s jeho nedělním vystoupením spokojeni.

#TDF2020



We saw a strong ride from Jan Hirt to stick with the GC group as long as possible on the Grand Colombier. Here's what he had to say after stage 15 👇🏼#RideForMore pic.twitter.com/wDQAnCXJyW — CCC Team (@CCCProTeam) September 13, 2020

On sám se nechal už v neděli slyšet, že se těší na volný den. Tělo potřebovalo zregenerovat. Jak se to povedlo? „To se uvidí hlavně ráno, protože nejlíp se regeneruje přes noc.“ Včera si ale odpočinul, i když spánek by si dokázal představit i delší. „Vzbudil jsem se brzo, pak jsem ještě usnul a v 10.30 už jsme šli na kolo. Spal bych dýl, kdyby to šlo, ale šli jsme na kolo docela brzo.“

Při odpočinku už také vymýšlel plány na závěrečný týden Staré dámy. Tady se chce pokusit o etapové vítězství. K němu vede cesta přes přítomnost ve skupině uprchlíků. „Teď jsou tři dny kopcovité etapy, tak to v každé z nich budu zkoušet. Ono se to nezdá, ale těch šancí zase není tolik. Zatím mi to nevyšlo ani jednou dostat se do úniku, ale chtěl bych tam být. Takže zkusím využít každý den, kdy to půjde,“ prohlásil závodník, který má už zkušenosti z Giro d´Italia i španělské Vuelty.

Především s Girem může srovnávat poslední část třítýdenních etapových závodů. „Tam je v posledním týdnu větší výběr, je tam těžký každý den, takže Giro je pro mě v tomhle asi lepší. Ale tohle budou taky těžké etapy, i když cíl na kopci tam není pokaždé. Ale něco se tam dá určitě zkusit,“ věří devětadvacetiletý vrchař.

A když se v úterý neprobojuje do úniku, je plán jasný. „Kdybych se tam nedostal, vypustím to a zkusím to další den.“

Cyklisté v úterý vstupují na Tour do závěrečného týdne. V něm je čekají tři horské etapy, jedna rovinatá, v sobotu časovka s dojezdem na proslulou Planinu krásných dívek a v neděli už dojezd do Paříže.