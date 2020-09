Tour ONLINE: klíčová 17. etapa, pět uprchlíků čeká první brutální výšlap

Na konci 17. etapy Tour de France může být o mnoho jasněji, kdo doveze žlutý trikot až do Paříže. Peloton během 170 kilometrů čekají dvě extrémně náročná stoupání nejvyšší kategorie, to cílové na Col de la Loze do výšky 2304, nejvýš v letošním ročníku. Etapa se rozjíždí ve 13:15, sledujte ji ONLINE.

Kudy se jede

Grenoble - dějiště olympijské pohádky o Jiřím Raškovi, rodné město Stendhala nebo famózní cyklistky Jeannie Longové. Právě tady na sebe v roce 1919 oblékl Eugene Christophe žlutý dres pro lídra závodu. A v závěru dva mega vrcholy - Col de la Madeleine a Col de la Loze. Na úchvatné výhledy do Alp a na Mont Blanc asi cyklisté náladu a sílu mít nebudou.

Očima Petra Benčíka

„Tohle je poslední férovka, tedy mimo časovku. Naprosto zásadní etapa celé Tour, kde se rozhodne o tom, jestli někdo z těch lidí vypadne, nebo naopak získá náskok. Taková ta etapa, kde si myslím, že se Bernal zvedne, dá jim minutu a rozhodne to. Je to tady nad dva tisíce, nejvyšší bod letošní Tour, většinou to sedí subtilnějším závodníkům, kteří nepotřebují do ventilace takový objem vzduchu. Ještě předtím mají Col de la Madeleine, tam se načnou. Závěr je pak hrozná rampa, víc než 4 km dlouhá. Zvedá se to až přes dvacet procent. Tady když závodník jako Pinot nebude v popředí celkového pořadí, musí udělat nějaký náskok, jinak to v časovce prohraje.“