Tour ONLINE, 19. etapa: Sagan opět ztratil, zelený dres se vzdaluje

Co očekávat

Pro sprintery, kteří přečkali předchozí horské etapy, se nabízí další příležitost vyniknout. Nejde sice o příliš rovný profil, s tím by si ale měla esa jako Ewan, Kristoff i Sagan poradit. Jde navíc o předposlední možnost něco předvést a třeba ještě i zabojovat o zelený dres v bodovací soutěži.

Kudy se jede

Start bude poklonou pro Daniela Morelona, jednu z nejvýraznějších cyklistických osobností Francie. Původním povoláním policista exceloval v dráhové cyklistice. Je trojnásobný olympijský vítěz a osminásobný mistr světa. Trať budou lemovat vinice a významná archeologická naleziště. Ne nadarmo se městu Champagnole přezdívá Perla Jury.

Očima Petra Benčíka

„Sprinterská etapa, nejspíš budou nějaké úniky. Nevím, jestli bude foukat, pokud ano, mohlo by to být zase trochu jiné. V závěru se to točí, což je z tohoto pohledu zajímavé, protože se to bude hodně měnit. Očekával bych však, že sprinterské týmy si to ohlídají. Když budou mít lidi typu Kristoff lauf, bude to pro ně ideální.“