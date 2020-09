Boj o sprinterský trůn na Tour: Sagan a spol. přežili peklo na zemi!

Tato čísla však v dalších soubojích o výhru v hromadném dojezdu a především pak v těch o zelený dres nehrají žádnou roli. Podstatné totiž je, v jaké kondici dnes nastoupí tito závodníci na start.

Už po středeční královské etapě se totiž nechal slyšet třeba Australan Ewan, že tato Tour je jeho nejhorší noční můrou. Série fotografií týmu CCC zase zachytila Trentina, jak doslova šněroval silnici ve stoupáních, která měla v některých pasážích sklon i 24 procent. To opravdu není terén pro chlapíky s pořádnými stehny.

Ani dnes je ale nečeká nic jednoduchého, 166 kilometrů, které jsou na programu 19. etapy, také nebude příliš po rovině. Svědčit by tak tento terén mohl víc Saganovi s Trentinem než Bennettovi.

Ir momentálně vede bodovací soutěž o 52 bodů před Saganem, tomu se ztrátou 11 bodů dýchá na záda Trentin. Příležitosti pro Sagana k získání osmého zeleného dresu ještě rozhodně jsou, ale jsou už pouze dvě. V pátek a v nedělním dojezdu do Paříže.

V každé etapě budou body na sprinterské prémii a v cíli. „Je to tak náročný závod, že nemůžete na sto procent říct, jak to dopadne. Ale Peter Sagan se o to rozhodně bude pokoušet. A Bennet se bude snažit využít náskoku, který získal až do této chvíle,“ je přesvědčený Ján Svorada, bývalý vynikající sprinter.