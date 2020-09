Benčík hodnotí Tour: Pogačar je diamant, Rogliče mi bylo líto

„Sobotní časovka byla něčím neskutečným. Žil jsem v tom, že Tadej Pogačar v etapě, kde ho Primož Roglič utrhl o 15 vteřin, prožil velkou krizi. To nebyl ten Pogačar, kterého bych čekal. Říkal jsem si, že když přežil tuhle krizi a byl tak dobrý, že má šanci tam být. Ale čekal bych, že třeba prohraje celkově o deset vteřin a bude to tak těsné, ale Roglič to nakonec udrží. Že mu takhle naloží, to jsem nečekal.

Na výkon, který předvedl, se hezky kouká. Mládí vpřed. Tam neplatí pravidla, nejde to moc dobře číst. Jsou u nich velké zvraty, velké výbuchy. Super výkony, ale i super pády, je to takové nahoru dolů a jemu to prostě na časovku vyšlo.

Já osobně jsem Pogačarovi samozřejmě fandil celou dobu. Mám k tomu blízko, protože jezdí na kolech, která prodávám, takže už z toho důvodu to byl pro mě velký favorit. A pak taky proto, že tito kluci jsou mi sympatičtí. I Roglič, Wout van Aert, fandím jim. To jsou kluci, kteří nás baví. Není to taková ta strojová cyklistika, ale naopak taková ta pravá, kdy se závodí. Trochu z toho zmizí matematika, kalkul, je to víc o srdci, nějakém nástupu.

Když se ještě vrátím k Rolgičovi, bylo mi ho hrozně líto. Samozřejmě fandím Pogačarovi, jeho tým je mi blízky z už zmiňovaných důvodů, Ernesta Colnaga znám osobně. Ale Rogliče mi bylo strašně líto.