Startovní listina Tour de France: triumf obhajuje Pogačar, jede i Froome

Od roku 2018 může každý tým nominovat na Tour de France osm cyklistů, místo původních devíti. Peloton Tour tedy letos na startu čítá 184 jmen v 23 týmech. Loni do cíle dorazilo 146 jezdců, jakého čísla se dočkáme v letošním 108. ročníku Tour? Přinášíme kompletní startovní listinu, seznam týmů i průběžné pořadí Tour de France 2021.

Startovní listina Tour de France 2021

UAE-Team Emirates

Tým bude v čele s Tadejem Pogačarem hájit loňský triumf. Jedním z pomocníků mu bude i Marc Hirschi, který loni předvedl jeden z nejbojovnějších výkonů závodu a vyhrál jednu etapu.

St. č. Jméno 1 POGAČAR Tadej (Slov.) 2 BJERG Mikkel (Dán.) 3 COSTA Rui (Por.) 4 FORMOLO Davide (It.) 5 HIRSCHI Marc (Švýc.) 6 LAENGEN Vegard Stake (Nor.) 7 MAJKA Rafał (Pol.) 8 MCNULTY Brandon (USA)

Team Jumbo-Visma

Jeden z hlavních adeptů na vítězství Primož Roglič. Ve sprintech by se mohl znovu ukázat Wout van Aert, který ale bude tradičně pomáhat i v kopcích. Hlavním vrchařským domestikem je Sepp Kuss.

St. č. Jméno 11 ROGLIČ Primož (Slov.) 12 GESINK Robert (Niz.) 13 KRUIJSWIJK Steven (Niz.) 14 KUSS Sepp (USA) 15 MARTIN Tony (Něm.) 16 TEUNISSEN Mike (Niz.) 17 VAN AERT Wout (Bel.) 18 VINGEGAARD Jonas (Dán.)

INEOS Grenadiers

Britská stáj v posledních ročnících většinou volila strategii dvou lídrů, což by mělo platit i tentokrát. Budou jimi vítěz z roku 2018 Geraint Thomas a Richard Carapaz, nedávný vítěz Kolem Švýcarska. Sestavu doplňuje i Richie Porte, třetí muž minulé Tour.

St. č. Jméno 21 THOMAS Geraint (Brit.) 22 CARAPAZ Richard (Ekv.) 23 CASTROVIEJO Jonathan (Šp.) 24 GEOGHEGAN HART Tao (Brit.) 25 KWIATKOWSKI Michał (Pol.) 26 PORTE Richie (Austr.) 27 ROWE Luke (Brit.) 28 VAN BAARLE Dylan (Niz.)

Israel Start-Up Nation

Jednoznačná star je Chris Froome, ale o pátý triumf se po těžkém zranění před dvěma lety pokoušet nebude. Na celkové pořadí je určen Kanaďan Michael Woods, v horách se ukáže Dan Martin. Ze sprinterských hvězd má tým Andrého Greipela.

St. č. Jméno 31 FROOME Chris (Brit.) 32 BOIVIN Guillaume (Kan.) 33 GOLDSTEIN Omer (Izr.) 34 GREIPEL André (Něm.) 35 HOLLENSTEIN Reto (Švýc.) 36 MARTIN Dan (Ir.) 37 WOODS Michael (Kan.) 38 ZABEL Rick (Něm.)

Trek - Segafredo

Po náročném Giru se i na francouzských silnicích ukáže Vincenzo Nibali, vítězz roku 2014. Jasper Stuyven letos ovládl monument Milán - San Remo a bude zase usilovat o klasikářské etapy.

St. č. Jméno 41 NIBALI Vincenzo (It.) 42 BERNARD Julien (Fr.) 43 ELISSONDE Kenny (Fr.) 44 MOLLEMA Bauke (Niz.) 45 PEDERSEN Mads (Dán.) 46 SKUJIŅŠ Toms (Lot.) 47 STUYVEN Jasper (Bel.) 48 THEUNS Edward (Bel.)

Deceuninck - Quick Step

Tým na celkové pořadí zatím nejezdí, ale aspoň v úvodu by na žlutý trikot znovu mohl cílit Julian Alaphilippe. Sam Bennett loni získal zelený dres, letos Tour po zranění vynechává. Zastoupit by ho mohl Davide Ballerini.

St. č. Jméno 51 ALAPHILIPPE Julian (Fr.) 52 ASGREEN Kasper (Dán.) 53 BALLERINI Davide (It.) 54 CATTANEO Mattia (It.) 55 CAVENDISH Mark (Brit.) 56 DECLERCQ Tim (Bel.) 57 DEVENYNS Dries (Bel.) 58 MØRKØV Michael (Dán.)

Movistar Team

Nabitá sestava. Alejandro Valverde pojede v 41 letech už čtrnáctou Tour. O celkové umístění by se mohli ucházet také Enric Mas či Miguel Ángel López. V horách by měl být vidět i Marc Soler.

St. č. Jméno 61 LÓPEZ Miguel Ángel (Kol.) 62 ARCAS Jorge (Šp.) 63 ERVITI Imanol (Šp.) 64 GARCÍA CORTINA Iván (Šp.) 65 MAS Enric (Šp.) 66 SOLER Marc (Šp.) 67 VALVERDE Alejandro (Šp.) 68 VERONA Carlos (Šp.)

BORA - hansgrohe

Peter Sagan bude cílit na vítězné etapy a zelený dres pro nejlepšího sprintera. Vysoko míří Emanuel Buchmann, který předloni skončil na Tour čtvrtý.

St. č. Jméno 71 SAGAN Peter (SR) 72 BUCHMANN Emanuel (Něm.) 73 KELDERMAN Wilco (Niz.) 74 KONRAD Patrick (Rak.) 75 OSS Daniel (It.) 76 POLITT Nils (Něm.) 77 PÖSTLBERGER Lukas (Rak.) 78 SCHELLING Ide (Niz.)

Groupama - FDJ

Skvělí závodníci všech oblastí. Na sprinterský dres zaútočí Arnaud Démare, na vrchařský David Gaudu, v časovkách se bude chtít ukázat Stefan Küng, který v dubnu ovládl i celkové pořadí menšího závodu Kolem Valencie.

St. č. Jméno 81 GAUDU David (Fr.) 82 ARMIRAIL Bruno (Fr.) 83 DÉMARE Arnaud (Fr.) 84 GUARNIERI Jacopo (It.) 85 KONOVALOVAS Ignatas (Lit.) 86 KÜNG Stefan (Švýc.) 87 MADOUAS Valentin (Fr.) 88 SCOTSON Miles (Austr.)

Cofidis, Solutions Crédits

Tým by měl spoléhat především na Guillauma Martina, který v minulém ročníku finišoval jedenáctý, o rok dřív dvanáctý. Podobným typem je Jesús Herrada, ten by se mohl ukázat v horách.

St. č. Jméno 91 MARTIN Guillaume (Fr.) 92 FERNÁNDEZ Rubén (Šp.) 93 GESCHKE Simon (Něm.) 94 HERRADA Jesús (Šp.) 95 LAPORTE Christophe (Fr.) 96 PEREZ Anthony (Fr.) 97 PÉRICHON Pierre-Luc (Fr.) 98 WALLAYS Jelle (Bel.)

Alpecin-Fenix

Hlavní hvězda je jasná. Mathieu van der Poel bude v prvních etapách útočit na vítězství. V sestavě nechybí ani Tim Merlier, který ovládl etapu na letošním Giru, a Petr Vakoč.

St. č. Jméno 101 VAN DER POEL Mathieu (Niz.) 102 DILLIER Silvan (Švýc.) 103 MERLIER Tim (Bel.) 104 MEURISSE Xandro (Bel.) 105 PHILIPSEN Jasper (Bel.) 106 RICKAERT Jonas (Bel.) 107 SBARAGLI Kristian (It.) 108 VAKOČ Petr (ČR)

EF Education - Nippo

Vynikající kolumbijský vrchař Rigoberto Urán skončil na Tour 2017 druhý, v poslední prověrce Kolem Švýcarska taky. V klasikářských etapách se může ukázat Michael Valgren.

St. č. Jméno 111 URÁN Rigoberto (Kol.) 112 BISSEGGER Stefan (Švýc.) 113 GUERREIRO Ruben (Por.) 114 HIGUITA Sergio (Kol.) 115 VALGREN Michael (Dán.) 116 CORT Magnus (Dán.) 117 POWLESS Neilson (USA) 118 RUTSCH Jonas (Něm.)

AG2R Citroën Team

Jeden z domácích celků na sezonu výrazně upravil sestavu. Odešel lídr Romain Bardet, hlavní postavou je nyní klasikář Greg van Avermaet, který už na Tour vezl i žlutý dres. Pokud by se někdo zaměřoval na celkové pořadí, měl by to být Ben O‘Connor.

St. č. Jméno 121 COSNEFROY Benoît (Fr.) 122 GODON Dorian (Fr.) 123 NAESEN Oliver (Bel.) 124 O'CONNOR Ben (Austr.) 125 PARET-PEINTRE Aurélien (Fr.) 126 PETERS Nans (Fr.) 127 SCHÄR Michael (Švýc.) 128 VAN AVERMAET Greg (Bel.)

Team Arkéa Samsic

Druhodivizní tým i letos dostal od pořadatelů pozvánku a sází především na Naira Quintanu, který už vyhrál Giro i Vueltu a na Tour byl dvakrát druhý. Dalším významným vrchařem je Warren Barguil, držitel puntíkatého dresu z roku 2017.

St. č. Jméno 131 BARGUIL Warren (Fr.) 132 BOUHANNI Nacer (Fr.) 133 DELAPLACE Anthony (Fr.) 134 GESBERT Élie (Fr.) 135 MCLAY Daniel (Brit.) 136 QUINTANA Nairo (Kol.) 137 RUSSO Clément (Fr.) 138 SWIFT Connor (Brit.)

Team DSM

Určit hlavní hvězdu týmu, který se i loni soustředil hlavně na vítězství v etapách, je těžké. Tiesj Benoot se zaměřuje hlavně na jednodenní klasiky, Soren Kragh Andersen loni na Tour slavil hned dvakrát.

St. č. Jméno 141 KRAGH ANDERSEN Søren (Dán.) 142 BENOOT Tiesj (Bel.) 143 BOL Cees (Niz.) 144 DONOVAN Mark (Brit.) 145 EEKHOFF Nils (Niz.) 146 NIEUWENHUIS Joris (Niz.) 147 PEDERSEN Casper (Dán.) 148 SÜTTERLIN Jasha (Něm.)

Lotto Soudal

Tým by měl být vidět hlavně ve sprintech a únicích. V tom prvním díky Calebu Ewanovi, který na Tour slavil prvenství v etapě už pětkrát. A v únicích zásluhou Thomase de Gendta. Vrací se i Philippe Gilbert, který si právě zde loni už ve druhé etapě poranil koleno.

St. č. Jméno 151 EWAN Caleb (Austr.) 152 DE BUYST Jasper (Bel.) 153 DE GENDT Thomas (Bel.) 154 GILBERT Philippe (Bel.) 155 KLUGE Roger (Něm.) 156 SWEENY Harry (Austr.) 157 VAN DER SANDE Tosh (Bel.) 158 VAN MOER Brent (Bel.)

Bahrain - Victorious

Soupiska je plná zvučných jmen, mezi nimi i čerstvý slovinský mistr Matej Mohorič, který minulou neděli vyzrál i na Tadeje Pogačara. Ze závodníků na celkové pořadí jsou tu dál Pello Bilbao, Dylan Teuns, ze sprinterů Sony Colbrelli, nedávný vítěz bodovačky na Dauphiné.

St. č. Jméno 161 HAIG Jack (Austr.) 162 BILBAO Pello (Šp.) 163 COLBRELLI Sonny (It.) 164 HALLER Marco (Rak.) 165 MOHORIČ Matej (Slov.) 166 POELS Wout (Niz.) 167 TEUNS Dylan (Bel.) 168 WRIGHT Fred (Brit.)

Team BikeExchange

V sestavě australské stáje nebude chybět skvělý vrchař Simon Yates. Na celkové pořadí útočil na květnovém Giru, a tak se nyní soustředí na vítězství v etapách. Na celkovou klasifikaci byl určen Lucas Hamilton. Ve sprintech a klasikářských dojezdech se bude chtít ukázat Michael Matthews.

St. č. Jméno 171 MATTHEWS Michael (Austr.) 172 CHAVES Esteban (Kol.) 173 DURBRIDGE Luke (Austr.) 174 HAMILTON Lucas (Austr.) 175 JANSEN Amund Grøndahl (Nor.) 176 JUUL-JENSEN Christopher (Dán.) 177 MEZGEC Luka (Slov.) 178 YATES Simon (Brit.)

Astana - Premier Tech

Nejvýraznější postavou posledních let je Jakob Fuglsang, na Tour startuje už podesáté. Nechybí ani vítěz etapy z minulého ročníku Alexej Lucenko, v horách by se měli ukázat Španělé Omar Fraile či Ion Izagirre.

St. č. Jméno 181 FUGLSANG Jakob (Dán.) 182 ARANBURU Alex (Šp.) 183 DE BOD Stefan (JAR) 184 FRAILE Omar (Šp.) 185 GRUZDEV Dmitriy (Kaz.) 186 HOULE Hugo (Kan.) 187 IZAGIRRE Ion (Šp.) 188 LUTSENKO Alexey (Kaz.)

Team Qhubeka Assos

Jihoafrický tým před sezonou bojoval o sponzora a udržení v nejvyšší kategorii. Musel se vypořádat s odchodem opor. I tak se zde najdou slavná jména jako Fabio Aru, vítěz etapy na Tour 2017, či držitel světového rekordu v hodinovce Victor Campenaerts.

St. č. Jméno 191 HENAO Sergio (Kol.) 192 BARBERO Carlos (Šp.) 193 BENNETT Sean (USA) 194 CAMPENAERTS Victor (Bel.) 195 CLARKE Simon (Austr.) 196 DLAMINI Nic (JAR) 197 GOGL Michael (Rak.) 198 WALSCHEID Max (Něm.)

Team TotalEnergies

Druhodivizní tým chce být víc vidět, proto krátce před Tour upravil název a přišel s novými dresy. Pierre Latour se bude nejspíš ucházet o body ve vrchařské soutěži, ze sprinterů je tady Edvald Boasson Hagen.

St. č. Jméno 201 LATOUR Pierre (Fr.) 202 BOASSON HAGEN Edvald (Nor.) 203 CABOT Jérémy (Fr.) 204 DE LA PARTE Víctor (Šp.) 205 DOUBEY Fabien (Fr.) 206 RODRÍGUEZ Cristián (Šp.) 207 SIMON Julien (Fr.) 208 TURGIS Anthony (Fr.)

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Lídrem týmu, za který jezdí i Čech Jan Hirt, ale tuto Tour vynechává, je Jihoafričan Louis Meintjes. V letech 2016 a 2017 skončil osmý v celkové klasifikaci, od té doby se hledá. Dalším zkušeným mužem má být sprinter Jonas Koch.

St. č. Jméno 211 MEINTJES Louis (JAR) 212 BAKELANTS Jan (Bel.) 213 KOCH Jonas (Něm.) 214 ROTA Lorenzo (It.) 215 VAN POPPEL Boy (Niz.) 216 VAN POPPEL Danny (Niz.) 217 VLIEGEN Loïc (Bel.) 218 ZIMMERMANN Georg (Něm.)

B&B Hotels p/b KTM

Druhodivizní tým dostal divokou kartu, věří sprinterovi Bryanu Coquardovi, který si jméno udělal už dřív na menších závodech. Z jezdců na celkové pořadí se hlásí Quentin Pacher.