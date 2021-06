Profily etap na Tour de France 2021: start v Bretani, 2x na Mont Ventoux

Závodní bubliny týmů zůstávají, co se ale u 108. ročníku Tour de France znovu alespoň přiblížilo dřívějším zvyklostem, je termín. Víc než 3400 kilometrů cyklisté odjedou jen o týden dřív než jindy. Kvůli olympijským hrám. Na náročnosti to však nic nemění. Nastudujte si všech 21 etap letošního ročníku Tour.

Trasa Tour de France 2021

Z Brestu, který v programu závodu zastoupí původně plánovanou Kodaň, vyrazí peloton na více než 3400 kilometrů dlouhou pouť počtvrté v historii po letech 1952, 1974 a 2008. Dánská metropole uspořádá Grand Départ až v roce 2022. Změna je důsledkem složitého průběhu této sezony, poté co nejen sportovní svět ochromila koronavirová krize.

Trasa má mít celkově o něco tradičnější nádech, neboť více prostoru dostanou spurtéři a zazářit budou moct také specialisté na časovky. Celkové prvenství bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar.

Etapy na Tour de France 2021

Jezdci se po startu v Bretagni musí vypořádat s náročným větrem, tradičně je čekají Alpy a Pyreneje, zavítají do Andorry. V menu slavného závodu jsou i dvě časovky, ta druhá, stejně jako loni, předposlední den.

1. etapa: Brest - Landerneau, 197,8 km

sobota 26. června / start 12:10 -> cíl cca 17:00

náročnost: 2,5

Hned v úvodu naservírovali organizátoři etapu dlouhou téměř 200 kilometrů. Její profil není nijak záludný, jedná se o den především pro klasikáře. Startuje se v Bretani, kde po celou dobu bude hlavní záludností vítr. Dojezd je na kopci, ale jde o krátký klasikářský kopec dlouhý tři kilometry, s průměrným sklonem pět procent, jen v začátku je hodně prudká pasáž (14 %).

1. etapa TdF 2021 ONLINE >>

2. etapa: Perros-Guirec - Mur-de-Bretagne, 183,5 km

neděle 27. června / start 13:10 -> cíl cca 17:30

náročnost: 2,5

Pokračujeme v podobném duchu jako předchozí den. Na trati je stejný počet stoupání nižší kategorie, opět tak bude prostor pro specialisty na klasiky. I dnešní dojezd je na kopci, tentokrát známé Bretaňské stěně. Jde o dvoukilometrové stoupání s průměrem 6,9 procenta, ovšem první kilometr je mnohem prudší (10 %). Svou sílu zde bude chtít opět prezentovat Van der Poel, konkurovat mu mohou například Julian Alaphilippe, Greg van Avermaet.

2. etapa TdF 2021 ONLINE >>

3. etapa: Lorient - Pontivy, 182,9 km

pondělí 28. června / start 13:10 -> 17:24

náročnost: 2

Už třetí den v řadě najíždí cyklisté poměrně velké porce kilometrů. Zde ale na ně čeká míň kopců, ke slovu by se tak mohli dostat sprinteři. Stále je třeba dávat velký pozor na boční vítr, který může startovní pole rozdělit. Mezi velké favority můžeme řadit Caleba Ewana, Petera Sagana, Arnauda Démara, či vycházející sprinterskou hvězdu Davida Balleriniho.

3. etapa TdF 2021 ONLINE >>

4. etapa: Redon - Fougeres, 150,4 km

úterý 29. června / start 13:25 -> cíl cca 16:52

náročnost: 1,5

Nepůjde sice vyloženě o rovinu, ale na trase se nenachází žádné kategorizované stoupání, tudíž by mělo jít o lehčí den zakončený soubojem sprinterů. Ačkoliv se cyklisté posunou už víc na východ, stále se nachází v kritické větrné oblasti. Hlavně týmy sprinterů tak budou pořád ve střehu, aby se pole neroztrhalo a jejich rychlík nezůstal někde vzadu.

4. etapa TdF 2021 ONLINE >>

5. etapa: Changé - Laval, 27,2 km

středa 30. června / start 12:15 -> cíl cca 16:50

náročnost: 1,5

V tomto ročníku jsou na programu dvě individuální časovky, ta první přichází právě nyní. Délkou do třiceti kilometrů jde o standardní jízdu proti chronometru. V prvním týdnu však jde o nejdelší časovku od roku 2008. Profilem není trasa nijak náročná. Výsledky etapy ale mohou určit vývoj závodu ve zbývajících dvou týdnech.

5. etapa TdF 2021 ONLINE >>

6. etapa: Tours - Chateauroux 160,6 km

čtvrtek 1. července / start 13:55 -> cíl cca 17:26

náročnost: 2

Po časovce už se vytvořily větší rozdíly v pořadí, teď bude hlavním úkolem týmů favoritů postarat se o svého lídra. Vypadá to totiž na silně větrnou etapu. A například loňský vítěz Pogačar dobře ví, jaké to je zůstat v terezíny rozděleném pelotonu v některé ze zadnějších skupin. V UAE Team Emirates si uvědomují toto nebezpečí a určitě budou mít v sestavě závodníka, který postará, aby se něco podobného neopakovalo.

6. etapa TdF 2021 ONLINE >>

7. etapa: Vierzon - Le Creusot, 249,1 km

pátek 2. července / start 11:00 -> cíl cca 17:05

náročnost: 2

Na řadě je nejdelší etapa ročníku. Až ve druhé polovině přichází menší kopce, jde tedy, stejně jako v úvodu, o klasikářskou etapu. Délkou by mohla sedět Peteru Saganovi. Ten by v závěrečných kopcích díky taktice, kterou v poslední době používá jeho tým Bora-hansgrohe, tedy nasadit na špici vysoké tempo, mohl přijít o spoustu soupeřů. Díky selekci v závěru by se mohlo měnit i celkové pořadí.

7. etapa TdF 2021 ONLINE >>

8. etapa: Oyonnax - Le Grand Bornand, 150,8 km

sobota 3. července / start 13:10 -> cíl cca 17:06

náročnost: 3

Cirkus TdF se přesouvá do Alp a poprvé se můžou předvést vrchaři. Dojezd sice ještě není na kopci, ale zejména Colombier (1618 m) už mnohé prověří. Na trase je pět kategorizovaných stoupání, tři mají číslo 1, tedy nejvyšší kategorie. Muži na celkové pořadí by mohli zjistit, jak jejich nohy v horách fungují, o vítězství se ale nejspíš budou ucházet jiní. Vybrat by si ji mohl například Dan Martin, Marc Soler čí některý ze závodníků týmu Astana-Premier Tech.

8. etapa TdF 2021 ONLINE >>

9. etapa: Cluses - Tignes, 144,9 km

neděle 4. července / start 13:00 -> cíl cca 17:30

náročnost: 4,5

Když se řekne Tignes, vybaví se spoustě účastníků ročníku 2019: Tam jsme vůbec nedojeli. Průtrž mračen v Alpách přinesla kroupy a také spoustu bláta v horském pasu, přes které nebylo možné projet. Organizátoři byli nuceni 19. etapu zkrátit, do cíle přijeli závodníci v autech. Jelikož tým Christiana Prudhommea cítil vůči horskému středisku dluh, přijedou do něj cyklisté letos. Ukázat by se měli adepti na celkové prvenství.

9. etapa TdF 2021 ONLINE >>

10. etapa: Albertville - Valence, 190,7 km

úterý 6. července / start 13:05 -> cíl cca 17:23

náročnost: 2

Po volném dni tradiční etapa na rozjetí, a závodníci se při ní projedou pořádně. V cestě stojí jen jedno kategorizované stoupání, dlouhé 7,5 km s průměrným sklonem 2,8 %, čili nejde o nic těžkého. Důležitá etapa v boji o zelený dres. V roce 2017 v těchto místech slavil vítězství Michael Matthews, mohl by se pokusit ho napodobit.

10. etapa TdF 2021 ONLINE >>

11. etapa: Sorgues - Malaucene, 198,9 km

středa 7. července / start 12:00 -> cíl 17:18

náročnost: 5

Dřina se dvěma výjezdy na pověstný Mont Ventoux. Možná si vybavíte běžeckou etudu Chrise Frooma z roku 2016 po kolizi s motorkou, kdy zlomil rám kola. Nyní pojedou tuto horu závodníci dvakrát, pokaždé z jiné strany. Zejména druhý výjezd je extrémně náročný (15,7 km, sklon místy k 10 procentům). Horní část kopce navíc není zalesněná a nezřídka zde fouká velmi silný vítr, který dřív nedovolil cyklistům vyjet až k vrcholu.

11. etapa TdF 2021 ONLINE >>

12. etapa: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Nimes, 159,4 km

čtvrtek 8. července / start 13:30 -> cíl cca 17:12

náročnost: 2

Po Mont Ventoux den pro jiný typ závodníků, kdy si muži na celkové pořadí mohou trochu orazit. Profilově nejde o nic náročného, i délkou je etapa přívětivá. Sedět by mohla Saganovi. Jediné, s čím by se mohli jezdci potýkat, je velmi teplé počasí. Před dvěma lety, kdy byl v Nimes i volný den, se teploty šplhaly k 40 stupňům Celsia.

12. etapa TdF 2021 ONLINE >>

13. etapa: Nimes - Carcassonne, 219,9 km

pátek 9. července / start 12:05 -> cíl cca 17:15

náročnost: 2,5

Na papíře vypadá etapa jednoduše, jenže může zavát boční vítr od moře a všechno se změní. Po padesáti kilometrech jediné kategorizované stoupání, ale i celý zbytek trasy je zvlněný. Dosud žádná etapa končící v Carcassonne nevrcholila hromadným spurtem. Naposledy v roce 2018 se tu radoval po úniku Magnus Cort Nielsen.

13. etapa TdF 2021 ONLINE >>

14. etapa: Carcassonne - Quillan, 183,7 km

sobota 10. července / start 12:25 -> cíl cca 16:48

náročnost: 3,5

Pokud se sprinteři neprosadili v předchozí etapě, v této jsou jejich šance mizivé. Je založeno na únik. Na jihu Francie se startuje z malebné středověké citadely, peloton bude muset zdolat pět bodovaných stoupání střední úrovně. Nejnáročnější z nich bude závěrečný kopec, kde by se mohlo rozhodnout o vítězi etapy.

14. etapa TdF 2021 ONLINE >>

15. etapa: Céret - Andorre-La-Vieille, 191,3 km

neděle 11. července / start 12:20 -> cíl cca 17:28

náročnost: 4,5

Po několika dnech se ke slovu dostanou zájemci o celkové vítězství. Přesouvají se do Andorry, kde stráví i volný den. Ale nejdřív je čeká fuška. Nejprve Envalira s vrcholem v nadmořské výšce přes 2400 metrů. Poté sjezd po nepříliš kvalitním povrchu, následovaný velmi těžkým stoupáním, místy se sklonem přes 11 procent. Do hlavního města pyrenejského státečku vede sjezd. Vidět by měl být hlavně Pogačar a lídři Ineosu.

15. etapa TdF ONLINE >>

16. etapa: Pas de la Case - Saint-Gaudens, 169 km

úterý 13. července / start 13:05 -> cíl 17:21

náročnost: 3,5

Po návštěvě Andorry se peloton vrátí do Francie a jezdci z celkového pořadí se hlavně nachystají na rozhodující etapy v Pyrenejích. Proto se budou chtít především vrátit do závodního tempa a to je příležitost pro vrchaře takzvaně druhého sledu. Rozhodující náskok si budou muset vytvořit 33 kilometrů do cíle, protože dojezd tentokrát není na kopci.

16. etapa TdF 2021 ONLINE >>

17. etapa: Muret - Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 178,4 km

středa 14. července / start 11:50 -> cíl cca 16:49

náročnost: 5

První ze dvou etap, které by měly rozhodovat o celé Tour. Dnes bude dominovat závěrečné stoupání na Col du Portet v nadmořské výšce 2215 metrů, které je označeno mimořádnou kategorií. Jde o 16kilometrový kopec s průměrným sklonem 8,7 procenta, ovšem na mnoha místech daleko přesahuje 9 procent. Měli bychom vidět útočit hlavní favority jako Pogačar, Roglič, Thomas.

17. etapa TdF 2021 ONLINE >>

18. etapa: Pau - Luz Ardiden, 129,7 km

čtvrtek 15. července / start 13:35 -> cíl cca 17:19

náročnost: 5

Nenechte se zmást délkou etapy. Ta je po časovkách a na trase do Paříže nejkratší. Ovšem ujeté kilometry vrchovatou měrou zastoupí dva kopce mimořádné kategorie. Stačí říct, že tím prvním je slovutný Tourmalet, a mnozí mají jasno. Zde je extrémní stoupání, ale i náročný sjezd plný zatáček. Dojezd už není v tak velké nadmořské výšce, ale znovu jde o dlouhý kopec s náročným sklonem.

18. etapa TdF 2021 ONLINE >>

19. etapa: Mourenx - Libourne, 207 km

pátek 16. července / start 12:20 -> cíl cca 17:06

náročnost: 2

Po extrémně náročných dnech v horách přichází lehce odpočinkovější etapa. I když jde o dvousetkilometrový přejezd, závodníci znovu stráví v sedle dlouhé hodiny, což už devatenáctý den není nic extra příjemného. Půjde o poslední šanci pro únik a tím pádem i týmům, kterým se dosud nepodařilo vyhrát etapu, ani nemají jezdce na vyšších příčkách celkového pořadí, o vylepšení reputace.

19. etapa TdF 2021 ONLINE >>

20. etapa: Libourne - Saint-Emilion, 30,8 km

sobota 17. července / start 13:05 -> cíl cca 17:19

náročnost: 2

Opět jde profilem o jednodušší časovku, ovšem je to už předposlední etapa, tudíž sil značně ubylo. Z minulého roku víme, že i v časovce se dá ztratit vítězství na Tour, dá se proto, v případě menších časových rozdílů, očekávat i větší nervozita.

20. etapa TdF 2021 ONLINE >>

21. etapa: Chatou - Paříř Champs-Élysées, 108,4 km

neděle 18. července / start 16:15 -> cíl 19:00

náročnost: 1

Tady jde o klasiku. V podstatě exhibiční jízda, při které si vítěz a jeho tým přiťuknou šampaňským, muž ve žlutém je poplácáván po zádech ostatními v pelotonu, přijímá gratulace. Ovšem v permanenci zůstávají spurtéři. Ti totiž ještě, už při západu slunce, svedou boj na Elysejských polích v nejslavnějším sprinterském klání planety.

21. etapa TdF 2021 ONLINE >>

Týmy na Tour de France 2021

23 týmů, 184 jezdců. Takové jsou základní údaje startovní listiny 108. ročníku Tour de France. Nechybí obhájce loňského vítězství Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) ani český zástupce v barvách Alpecin - Fenix Petr Vakoč.

Název Výsledky na TdF 2020 1 UAE-Team Emirates Tadej Pogačar (Slov.) - 1. místo v celkovém pořadí, vítěz vrchařské soutěže a nejlepší mladý jezdec

Alexander Kristoff (Nor.) - vítěz 1. etapy 2 Team Jumbo-Visma Primož Roglič (Slov.) - 2. místo v celkovém pořadí, vítěz 4. etapy, 11 dní ve žlutém trikotu

Wout van Aert (Bel.) - vítěz 5. a 7. etapy 3 INEOS Grenadiers Michal Kwiatkowski (Pol.) - vítěz 18. etapy

Richard Carapáz (Ekv.) - 2. místo ve vrchařské soutěži 4 Israel Start-Up Nation 5 Trek - Segafredo Richie Porte (Austr.) - 3. místo v celkovém pořadí (letos jede ze INEOS) 6 Deceuninck - Quick Step Sam Bennett (Bel.) - vítěz bodovací soutěže a vítěz 10. a 21. etapy

Julian Alaphilippe (Fr.) - vítěz 2. etapy 7 Movistar Team nejlepší tým Tour de France 2020

Enric Mas (Šp.) - 5. místo v celkovém pořadí 8 BORA - hansgrohe Peter Sagan (SR) - 2. místo v bodovací soutěži

Lennard Kämna (Něm.) - vítěz 16. etapy 9 Groupama - FDJ Valentin Madouas (Fr.) - 3. nejlepší mladý jezdec 10 Cofidis Guillaume Martin (Fr.) - 11. místo v celkovém pořadí 11 Alpecin - Fenix 12 EF Education - Nippo Daniel Martínez (Kol.) - vítěz 13. etapy v dresu (letos startuje za Ineos)

Rigoberto Urán (Kol.) - 8. místo v celkovém pořadí 13 AG2R La Mondiale Nans Peters (Fr.) - vítěz 8. etapy

Benoit Cosnefroy (Fr.) - 15 dní v čele vrchařské soutěže 14 Team Arkéa Samsic Warren Barguil (Fr.) - 14. místo v celkovém pořadí 15 Team DSM Sören Kragh Andersen (Dán.) - vítěz 14. a 19. etapy

Marc Hirschi (Švýc.) - nejaktivnější jezdec a vítěz 12. etapy (letos v dresu UAE Emirates Team) 16 Lotto Soudal Caleb Ewan (Austr.) - 6. místo v bodovací soutěži a vítěz 3. a 11. etapy 17 Bahrain Victorius Mikel Landa (Šp.) - 4. místo v celkovém pořadí

Damian Caruso (It.) - 10. místo v celkovém pořadí 18 Team Bikeexchange Adam Yates (Brit.) - 9. místo v celkovém pořadí, 4 dny ve žlutém trikotu 19 Astana Pro Team Alexey Lutsenko (Kaz.) - vítěz 6. etapy

Miguel Ángel Lopéz (Šp.) - 6. místo v celkovém pořadí a vítěz 17. etapy (letos jede v barvách Movistaru) 20 Team Qhubeka Assos 21 Team TotalEnergies 22 Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux Matteo Trentin (It.) - 3. místo v bodovací soutěži 23 B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM Pierre Rolland (Fr.) - 18. místo v celkovém pořadí a 7. místo ve vrchařské soutěží

Kompletní startovní listina 108. ročníku TdF >>

Posledních 10 vítězů Tour de France