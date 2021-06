Noční můra favoritů Tour: roztržený bok, sedřená kůže i zlámané kosti

Čekalo se, že jasněji by karty pro celkové pořadí mohla rozdat středeční časovka. Jenže jako už mnohokrát, realita je úplně jiná. Po pondělních „jatkách“ mužů bojujících o cenné trikoty a vítězství bude spíš záležet na tom, jak vážná zranění někteří z hlavních favoritů utrpěli a jak rychle se z nich dostanou, pokud vůbec.

Nešťastný den zahájil Geraint Thomas, který vlastní chybou v balíku upadl, ale tak smolně, že si při tom vykloubil rameno. Pohled na to, když Velšana lékaři ošetřovali a rameno mu vrátili zpět tam, kam patří, nebyl úplně pro slabší povahy. Chvíli to vypadalo, že pro jednoho z lídrů týmu Ineos Grenadiers je po všem. On ale za chvíli přeci jen nasedl zpět na kolo a s pomocí týmových kolegů se s vynaložením značného úsilí vrátil zpět do pelotonu. Času bylo dost, k jeho pádu totiž došlo 144 kilometrů před cílem.

V tomto pádu figurovali také Luke Rowe, Thomasův týmový kolega, a dva jezdci Jumbo-Visma Tony Martin a Robert Gesink. Zatímco Martin, který si letos vybírá pořádný kus smůly, když v první etapě to byl on, kdo vlétnul do cedule nezodpovědné fanynky, se do balíku vrátil, Gesink už ne. Vyšetření v nemocnici u něj potvrdila zlomenou klíční kost.

Později došlo ještě k řadě pádů, z těch menších to byla kolize dvou závodníků týmu Qhubeka NextHash Seana Bennetta a Nica Dlaminiho (73 km před cílem) a 12 kilometrů před cílovou páskou spadli David Gaudu, Valentin Madouas (oba Groupama FDJ) a Miguel Ángel López (Movistar), do tohoto karambolu se zapletl také Mark Cavendish .

O dva kilometry dál skončil na zemi jeden z hlavních favoritů Primož Roglič. Podle jeho šéfa Richarda Pluggeho byl Slovinec vytlačen závodníkem konkurenční stáje. Ihned po etapě zamířil Roglič na rentgen. „Naštěstí vše drží pohromadě, nemám nic zlomeného. Nebyl to pro nás šťastný den, ale jedeme dál. Je to ale na ho…, když všichni kluci tak dlouho trénují a pak se ocitnou na zemi,“ byl rozhořčený druhý muž loňského pořadí. Stejně jako on se ze země musel sbírat i týmový parťák Steven Kruijswijk, který vyvázl z pádu se stehy na ruce.

Než byl Roglič schopný znovu nasednout na kolo a pokračovat, ztratil hodně času, který se pak s ním pokoušeli stáhnout další čtyři týmoví kolegové. Do cíle i tak ale dojel se ztrátou 1:21 minuty a v průběžné klasifikaci ztrácí 1:35.

Jenže Rogličův pád nebyl zdaleka posledním pondělního dne. Ten následující, 4,7 km před cílem, vyřadil ze závěrečného sprintu Arnauda Démara (Groupama-FDJ), na zemi skončil i loňský vítěz Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates). Muž v bílém dresu pro nejlepšího mladíka dojel se ztrátou 26 sekund, o což narostla i jeho ztráta na lídra, a patří mu průběžné 6. místo.

To nejhorší ale viděli diváci až v závěrečných stovkách metrů, kdy Caleb Ewan zřejmě zavadil o kolo závodníka před sebou, okamžitě šel k zemi, jenže při tom smetl i Petera Sagana . Oba se rázem octli na druhé straně silnice, Australan tam doputoval po zádech ve viditelně bolestivé grimase v obličeji, a zůstal ležet na silnici.

Sagan se po chvíli vzpamatoval, nasedl na kolo a dojel do cíle, následná vyšetření vyloučila zlomeniny, slovenský šampion vyvázl s hematomem a hlubokou tržnou ránou na boku. „Očekávali jsme nervózní a napjatou etapu, ale tahle se po sprinterské prémii zvrtla v totální hektiku. Cítil jsem se dobře, byl jsem v závěru na dobré pozici, připraven bojovat o vítězství, ale pak jsem měl karambol s Calebem Ewanem,“ popsal Sagan.

Trojnásobný světový šampion vyvázl z pádu ještě dobře, totéž se ale nedá říct o Australanovi, který si zlomil klíční kost a letošní Tour pro něj skončila, tentokrát bez vyhrané etapy.